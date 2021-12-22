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Михайлов: «НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду, но я не вижу никакой трагедии»

Михайлов отреагировал на решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде
19:39
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на новость о том, что игроки НХЛ не будут принимать участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду, но я не вижу никакой трагедии, — приводит слова Михайлова «Чемпионат». — Это проблемы НХЛ, а не наши. Они лишили своих хоккеистов, которым платит деньги, участия в Олимпийских играх. Все национальные команды будут без игроков НХЛ — это нормально».

Михайлов ответил, повышаются ли шансы сборной России по хоккею на победу в Олимпийских играх.

«Шансы будут равные. На Кубке Первого канала разве большая разница была между нашей командой и соперниками? Да, есть преимущество, но на Олимпийских играх будут другие матчи. Другое дело, что задача сборной России — всегда занимать первое место», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4553963-razve-eto-tragediya-boris-mihajlov-o-reshenii-nhl-ne-otpuskat-igrokov-na-olimpiadu.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное