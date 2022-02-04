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Сегодня, 13:45

Видео конфликта Губерниева с украинцем перед открытием Олимпиады в Пекине

В Сети опубликовали видео конфликта комментатора Губерниева с украинцем на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Global Look Press

В Сети появилось видео конфликта российского комментатора Дмитрия Губерниева с украинским журналистом.

Губерниев повздорил с украинцем на английском языке в медиалаундже стадиона «Птичье гнездо». В результате перепалки российский журналист крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Позднее Губерниев рассказал «СЭ» о конфликте, назвав ситуацию «абсолютной провокацией».

Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Начало — в 15.00 (мск), Губерниев будет комментатором события. В церемонии примут участие 95 стран.

Сборная России из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами российской команды выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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