Видео конфликта Губерниева с украинцем перед открытием Олимпиады в Пекине

В Сети опубликовали видео конфликта комментатора Губерниева с украинцем на Олимпиаде

В Сети появилось видео конфликта российского комментатора Дмитрия Губерниева с украинским журналистом.

Губерниев повздорил с украинцем на английском языке в медиалаундже стадиона «Птичье гнездо». В результате перепалки российский журналист крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Позднее Губерниев рассказал «СЭ» о конфликте, назвав ситуацию «абсолютной провокацией».

Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Начало — в 15.00 (мск), Губерниев будет комментатором события. В церемонии примут участие 95 стран.

Сборная России из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами российской команды выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.