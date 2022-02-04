Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» рассказал подробности стычки с украинским журналистом в медиалаундже на Олимпиаде в Пекине-2022.

«Абсолютная провокация, — сказал Губерниев «СЭ». — Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал».

Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Она начнется в 15:00 по Москве, ее будет комментировать Губерниев. В церемонии примут участие 95 стран.

Сборная России из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами российской команды выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.