Украинский журналист отказался комментировать российскому СМИ конфликт с Губерниевым

Украинский журналист не стал комментировать российскому СМИ ссору с Губерниевым

Украинский журналист, которого обозвал известный комментатор Дмитрий Губерниев, отказался давать комментарий под запись корреспонденту «СЭ».

Накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в медиалаундже стадиона «Птичье гнездо» у российского комментатора возникла перепалка с украинским журналистом.

Ранее Губерниев рассказал «СЭ» подробности инцидента.

Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Она начнется в 15:00 по Москве, Губерниев будет ее комментировать . В церемонии примут участие 95 стран.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине