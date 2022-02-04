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Пекин-2022

Сегодня, 13:19

Украинский журналист отказался комментировать российскому СМИ конфликт с Губерниевым

Украинский журналист не стал комментировать российскому СМИ ссору с Губерниевым
Сергей Федоров
Корреспондент

Украинский журналист, которого обозвал известный комментатор Дмитрий Губерниев, отказался давать комментарий под запись корреспонденту «СЭ».

Накануне церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в медиалаундже стадиона «Птичье гнездо» у российского комментатора возникла перепалка с украинским журналистом.
Ранее Губерниев рассказал «СЭ» подробности инцидента.

Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Она начнется в 15:00 по Москве, Губерниев будет ее комментировать . В церемонии примут участие 95 стран.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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