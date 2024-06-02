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Сегодня, 19:17

Медведева считает несправедливой ситуацию с дисквалификацией Валиевой

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что думает о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Все, что происходило — несправедливо. Несовершеннолетняя спортсменка, давление было на нее колоссальное, к счастью, дисквалификация уже скоро закончится. Насколько я знаю, мы Камилу увидим на льду уже этим летом», — заявила Медведева на фестивале «Движение первых» в ВДНХ, видео которого опубликовано Telegram-канале фан-группы фигуристки.

Также Медведева призналась, что является фанаткой 18-летней Валиевой.

«Она очень круто катается. Невероятно красивая и талантливая девочка», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Валиева примет участие в двух ледовых шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которые будут проходить летом и осенью в Сочи. Спортсменка получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в этих постановках.

В последний раз на публичном льду Валиева появлялась 28 января в Петербурге в шоу Ильи Авербуха — за день до оглашения приговора о дисквалификации.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Камила Валиева
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