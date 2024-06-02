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Фабрицио Романо: Мбаппе перешел в «Реал»

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что французский нападающий Килиан Мбаппе стал игроком «Реала».

Как отмечает источник, 25-летний футболист принял решение о переходе в мадридский клуб еще в феврале, а уже сейчас подписал с «Реалом» контракт. Официально о его трансфере будет объявлено на следующей неделе.

10 мая Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по окончании сезона-2023/24. Французский форвард выступал за парижан с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 48 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 44 голами и 10 результативными передачами.

1 июня «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира дортмундскую «Боруссию» (2:0). Также мадридцы заняли первое место в чемпионате Испании.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
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Лилль – Ницца
 2 : 2
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Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
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Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

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Эльбасан Рашани

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