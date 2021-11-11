Третьяк: «ФХР делает все необходимое для сокращения дисквалификации Кузнецова»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР продолжает вести необходимую работу над сокращением дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

«Очень сложно, не все от нас зависит. Все делаем, что нужно, но главное, что нужно все делать аккуратно, чтобы он не получил больше», — сказал Третьяк ТАСС.

В августе 2019 года нападающий был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. Кузнецов имеет возможность выступать за «Вашингтон» в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.