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Раск рассчитывает сыграть за сборную Финляндии на Олимпиаде в Пекине

12 ноября, 23:48
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Голкипер Туукка Раск рассчитывает сыграть за сборную Финляндии на Олимпиаде в Пекине, информирует TSN.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Он только недавно возобновил активные тренировки.

Отметим, что сейчас голкипер находится в статусе свободного агента, так как его контракт с «Бостоном» истек.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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