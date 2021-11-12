Раск рассчитывает сыграть за сборную Финляндии на Олимпиаде в Пекине
12 ноября, 23:48
Голкипер Туукка Раск рассчитывает сыграть за сборную Финляндии на Олимпиаде в Пекине, информирует TSN.
В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Он только недавно возобновил активные тренировки.
Отметим, что сейчас голкипер находится в статусе свободного агента, так как его контракт с «Бостоном» истек.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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