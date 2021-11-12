Голкипер Туукка Раск рассчитывает сыграть за сборную Финляндии на Олимпиаде в Пекине, информирует TSN.

В конце июля 34-летнему голкиперу сделали операцию по восстановлению разорванного хряща в правом бедре. Он только недавно возобновил активные тренировки.

Отметим, что сейчас голкипер находится в статусе свободного агента, так как его контракт с «Бостоном» истек.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.