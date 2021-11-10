Оргкомитет Олимпиады в Пекине расследует инцидент с травмой польского саночника

Глава координационной комиссии МОК по Олимпиаде в Пекине Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что проводится расследование обстоятельств аварии саночника Матеуша Соховича.

«Трасса и обстоятельства, при которых произошла эта авария, очень серьезно расследуются как федерацией санного спорта, так и организационным комитетом, — приводит Reuters слова Самаранча. — Если есть уроки, которые нужно извлечь, а они, вероятно, будут, у нас будет достаточно времени».

Глава координационной комиссии МОК также сказал, что ранее трасса получила «исключительные оценки за безопасность и качество» от международных федераций бобслея и скелетона, которые проводили на ней тестовые соревнования.

Во время тренировки на трассе в Пекине польский саночник врезался в ворота, которые оказались закрыты. 25-летний спортсмен получил перелом большой берцовой кости и перенес операцию.