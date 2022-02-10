Тарасова обратилась к российским спортсменам на Олимпиаде: «Не обращайте ни на кого внимания!»

Татьяна Тарасова выступила с обращением к российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» пожелала российским спортсменам сохранить терпение на Олимпиаде в Пекине.

«Желаю терпения нашим спортсменам! И еще: не надо ни на кого обращать внимания», — сказала Тарасова «СЭ».

Олимпиада в Китае проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

В данный момент сборная России занимает девятое место в медальном зачете, на счету команды 2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых наград.