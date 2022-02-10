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Сегодня, 08:27

Сборная США обогнала Россию по числу золотых медалей на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная США опередила Россию по числу золотых медалей на Олимпиаде в Пекине.

Благодаря победе фигуриста Натана Чена в мужском одиночном катании у американцев теперь три золота на Играх в Китае. У сборной России на данный момент лишь две золотые медали.

Сборная США поднялась на четвертое место в медальном зачете с 3 золотыми, 5 серебряными и 1 бронзовой наградами. Россия идет на девятой строчке с 2 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада: Евгений Семененко. Олимпиада 2022: развязка у фигуристов, надежды в лыжах и фристайле. Онлайн-трансляция 10 февраля

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