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Пекин-2022

Сегодня, 16:26

Журова об Олимпиаде: «Если положительные тесты будут только у нас — никто на это не обратит внимание»

Журова поделилась мнением о проведении Олимпиады в условиях пандемии
Екатерина Савостина
Корреспондент

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением об Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в условиях пандемии коронавируса.

«Если положительные тесты будут только у нас — никто на это не обратит внимание и даже порадуются, — приводит слова Журовой Sport24. — Но если такое количество заряжений пойдет у спортсменов в других странах, вопрос отмены или переноса станет актуален.

Нашим спортсменам надо было быть очень аккуратными, но видимо, не соблюдали все меры безопасности. Еще время есть. Может, еще успеют к своим стартам. Давайте смотреть с надеждой. Ситуация в целом критическая в мире. Как вариант — пройдет открытие, а потом будет перенос на пару недель, пока вирус не успокоится. Такое возможно, если заболеют еще несколько команд.

Очень сложно говорить об этом в сослагательном наклонении. Нужно смотреть, что будет в ближайшие дни, но когда до старта остается несколько дней — перенос будет вряд ли».

Ранее появилась информация о том, что положительные тесты на ковид сдали фигуристы Егор Базин и Михаил Коляда, бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, а также скелетонист Никита Трегубов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-01-26-zhurova-yesli-kovid-na-olimipade-budet-tolko-u-rossiyan-nikto-na-eto-ne-obratit-vnimaniye-i-dazhe-poraduyutsya
Олимпиада
Светлана Журова
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