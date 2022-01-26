Первый канал назвал имена экспертов, которые будут работать на Олимпиаде в Пекине

Первый канал привлечет к работе на Олимпийских Играх 2022 в Пекине звезд отечественного спорта и ведущих спортивных комментаторов.

В команде Первого канала в Пекине будут работать двукратный Олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию Алексей Тихонов, чемпион мира по биатлону Николай Круглов, а также комментаторы — Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

И ведущие спортсмены Олимпийской команды России 2022.

Из России в качестве эксперта будет выступать заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В освещении трансляций по биатлону также примут участие чемпионы мира Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.