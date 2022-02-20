Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 09:44

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

На счету команды 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград на Играх в Китае. Первое место в зачете заняла сборная Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.

По общему количеству наград сборная России с 32 медалями заняла второе место, уступив лишь Норвегии, у которой 37 медалей.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022: 20&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: лыжный марафон у женщин и финал в хоккее. Онлайн-трансляция 20 февраля

Олимпиада
6
3
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Нападающий сборной России Ткачев высказался о матче против Финляндии в финале Олимпиады
«Я разочарован». Американский фигурист Чен высказался об отмене церемонии награждения командника
Войнов — о поражении в финале Олимпиады: «С одним голом тяжело выигрывать такие матчи»
Александр Мостовой назвал лучшего игрока хоккейной сборной России на Олимпиаде
Россия побеждала Финляндию на Олимпиаде всего один раз. А за последние 10 лет — только 4
Самедов одним словом отреагировал на поражение хоккейной сборной России в финале Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все медали 20 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские хоккеисты завоевали серебро

Олимпиада-2022: итоговый медальный зачет
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости