Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

На счету команды 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград на Играх в Китае. Первое место в зачете заняла сборная Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.

По общему количеству наград сборная России с 32 медалями заняла второе место, уступив лишь Норвегии, у которой 37 медалей.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля.