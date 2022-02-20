Церемония закрытия Олимпиады в Пекине: время начала и где смотреть прямую трансляцию

20 февраля в Пекине на Национальном стадионе столицы Китая пройдет церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Она начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию закрытия Олимпиады-2022. Видеотрансляцию в прямом эфире можно будет смотреть в прямом эфире Первого канала.

Знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады станет лыжник Александр Большунов. 25-летний спортсмен завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

Церемонию закрытия Олимпийских игр в Пекине смогут посетить только жители Китая, которые будут полностью вакцинированы. Во время церемонии будет потушен олимпийский факел, а также проведут презентацию следующей зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо.