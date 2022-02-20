Все медали 20 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские хоккеисты завоевали серебро

20 февраля спортсмены разыграли пять комплектов наград на Олимпиаде-2022 в Пекине

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграли пять комплектов наград. Сегодня определились медалисты в лыжных гонках, горнолыжном спорте, керлинге и бобслее.

В финале хоккейного турнира российские хоккеисты проиграли Финляндии — 1:2.

В 15.00 пройдет церемония закрытия зимней Олимпиады-2022.

Все медали 20 февраля Олимпиады-2022 в Пекине:

Лыжные гонки. Женщины. 30 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Джессика Диггинс (США)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

Горнолыжный спорт. Параллельный гигантский слалом. Командное первенство

1. Австрия

2. Германия

3. Норвегия

Керлинг. Женщины

1. Великобритания

2. Япония

3. Швеция

Бобслей. Мужчины. Четверки

1. Германия-1

2. Германия-2

3. Канада

Хоккей. Мужчины

1. Финляндия

2. Россия

3. Словакия