Владимир Пресняков: «Не могу сказать, что эта церемония открытия была ярче открытия Олимпиады в Сочи-2014»

Российский композитор, болельщик московского «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Очень понравилась церемония открытия. Китайцы все умеют сейчас делать. Это было зрелищно, пафосно. Потрясающее начало и финал, — сказал Пресняков «СЭ». — Было забавно, когда проходили по стадиону делегации из двух, трех человек. Как всегда, восхитил Губерниев с его эмоциональным комментарием ко всему. Показалось, что он перекрывал второго комментатора, но это же Губерниев. Наши спортсмены шли очень весело, хорошо. Музыка произвела очень хорошее впечатление. Запомнился мальчик с трубой в самом начале, детский хор при поднятии флага МОК. Они вызывали сентиментальные чувства».

Также заслуженный артист России сравнил церемонии открытия зимних Игр 2022 года в Пекине и 2014 года в Сочи.

«Все же Китай — глубоко национальная картина. Потряс фейерверк, которым все было заполнено. Очень доволен церемонией открытия. Не скажу, что эта была ярче открытия Олимпиады в Сочи. Возможно, из-за того, что это все-таки домашние для нас Олимпийские игры», — добавил Пресняков.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине официально стартовали. Соревнования продлятся до 20 февраля.