Завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Пекине

В Пекине завершилась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Мероприятие прошло на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая. В параде приняли участие 95 стран, в том числе делегация России, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций ВАДА.

У россиян знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

После официального обращения президента МОК Томаса Баха председатель КНР Си Цзиньпин объявил об открытии Игр.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.