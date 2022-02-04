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Пекин-2022

Сегодня, 17:22

Завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

В Пекине завершилась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Мероприятие прошло на стадионе «Птичье гнездо» в столице Китая. В параде приняли участие 95 стран, в том числе делегация России, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций ВАДА.

У россиян знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

После официального обращения президента МОК Томаса Баха председатель КНР Си Цзиньпин объявил об открытии Игр.

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
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