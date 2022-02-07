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Сегодня, 19:25

Лоза — о промежуточных итогах Олимпипды для сборной России: «Наши спортсмены всегда делали историю»

Лоза отреагировал на промежуточное второе место сборной России в общем зачете зимней Олимпиады-2022 в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на промежуточное второе место сборной России в общем зачете зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

«Идем вторыми, молодцы! Но не стоит удивляться нашим результатам. Мы и должны так идти. У нас огромная страна, с достаточным количеством снега. Если бы мы находились в центре Африки и добились таких результатов, то я бы удивился. Мы должны быть в лидерах. У нас зимние виды спорта достаточно развиты. Что касается сегодняшних медалей, то наши спортсмены всегда делали историю. За какими медалями мы ехали? За золотыми! Иначе зачем ехать на Олимпиаду из большой северной страны, если не за первым местом. Пока идем вторыми. Сколько можно Швеций вместить в Россию, которая сейчас в лидерах? А они идут на первом месте по золотым медалям. Вот это удивляет. Как в этой маленькой стране можно набрать такое количество хороших спортсменов. А вот мы на втором месте — абсолютно естественно», — сказал Лоза «СЭ».

После завершения соревнований 8 февраля сборная России занимает второе место в медальном зачете Олимпийских игр-2022 (2 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали). Впереди идет сборная Швеции (3 золотых медали, 0 серебряных, 0 бронзовых).

По количеству выигранных медалей сборная России (7) опережает остальных участников зимних Игр-2022 в Пекине.

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