Тарасова ожидает первое место сборной России в общем медальном зачете на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала промежуточные итоги для сборной России на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Первое место по количеству медалей на Олимпиаде? Да, всегда этого ожидаю. Когда начинаются соревнования, наши всегда их выигрывают», — сказала Тарасова «СЭ».

После завершения соревнований 8 февраля сборная России занимает второе место в медальном зачете Олимпийских игр-2022 (2 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали). Впереди идет сборная Швеции (3 золотых медали, 0 серебряных, 0 бронзовых).

По количеству выигранных медалей сборная России опережает остальных участников зимних Игр-2022 в Пекине.