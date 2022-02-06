Олимпиада-2022: сколько медалей выиграет Россия 7 февраля, прогноз

Сборная России 7 февраля на Олимпиаде претендует на золото турнира фигуристов

Для российской команды на зимних Олимпийских играх в Китае на повестке дня в этот понедельник — золото в командном турнире у фигуристов.

7 февраля в Пекине будут разыграны девять комплектов медалей — в горнолыжном спорте, биатлоне, фигурном катании, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде и конькобежном спорте.

Если не случится чего-то экстраординарного, прямо с утра сборная ОКР должна оформить золото в командном турнире по фигурному катанию.

Также верим в бронзу в забеге на 1500 метров у женщин в коньках. Евгения Лаленкова с двух последних чемпионатов мира привозила медали именно в этой дисциплине.

В матче между хоккеистками России и Канады самое большое, на что мы можем рассчитывать — увы, избежать разгрома.

Медаль в женской индивидуальной гонке в биатлоне тоже будет сродни чуду.

Прогноз «СЭ» на медальный день для нашей сборной — одна золотая медаль у фигуристов и бронза конькобежки Евгении Лаленковой.

Большой анонс соревнований Олимпиады в понедельник, 7 февраля, — на этой странице.

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