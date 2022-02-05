Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 6 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
6 февраля, воскресенье
Фигурное катание
4.30 Командные соревнования. Женщины. Короткая программа (Россия 1)
Наши: Камила Валиева.
6.50. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа (Россия 1)
Наши: Марк Кондратюк.
Лыжи
10.00 Мужчины. Скиатлон. 15 км + 15 км (Первый)
Наши: Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Алексей Червоткин.
Коньки
11.30 Мужчины. 5000 м (Matchtv.ru)
Наши: Руслан Захаров, Александр Румянцев, Сергей Трофимов.
Горные лыжи
6.00 Мужчины. Скоростной спуск (Matchtv.ru)
Двоеборье
6.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки.
Керлинг
4.05 Микст. Групповой турнир
США — Чехия
Великобритания — Китай (Матч Игра)
9.05 Микст. Групповой турнир
Норвегия — Швеция
Австралия — Швейцария
Италия — Китай
Канада — Чехия (Матч Игра)
15.05 Микст. Групповой турнир
Канада — Австралия
Италия — Швеция
Швейцария — США
Норвегия — Великобритания
Прыжки с трамплина
10.00 Женщины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Наши: Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Ирма Махиня, София Тихонова.
14.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Первая попытка (Матч Страна)
Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.
15.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Вторая попытка (Матч Страна)
Сани
3.00 Женщины. Тренировочные заезды
Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.
9.06 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды
Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.
14.30 Мужчины. Третья попытка (Матч Игра)
Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.
16.15 Мужчины. Четвертая попытка (Матч Игра)
Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.
Сноуборд
4.30 Женщины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Арена)
Наши: нет.
4.57 Женщины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Арена)
5.23 Женщины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Арена)
7.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Матч Арена)
Наши: Влад Хадарин.
8.00 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Матч Арена)
Фристайл
13.00 Женщины. Могул. Квалификация 2 (Матч Арена)
Наши: Никита Андреев, Никита Новицкий.
14.30 Женщины. Могул. Финал 1 (Matchtv.ru)
15.05 Женщины. Могул. Финал 2 (Matchtv.ru)
15.40 Женщины. Могул. Финал 3 (Matchtv.ru)
Хоккей
11.40 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония
16.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — США (Матч Арена)