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Сегодня, 20:30

Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 6 февраля

На Олимпиаде-2022 в Пекине 6 февраля разыграют семь комплекты медалей
Олимпиада-2022: Камила Валиева.
Фото AFP
На Олимпийских играх-2022 в Пекине в воскресенье, 6 февраля, разыграют семь комплектов медалей и женщины начнут соревноваться в командном турнире по фигурному катанию.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

6 февраля, воскресенье

Фигурное катание

4.30 Командные соревнования. Женщины. Короткая программа (Россия 1)

Наши: Камила Валиева.

6.50. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа (Россия 1)

Наши: Марк Кондратюк.

Лыжи

10.00 Мужчины. Скиатлон. 15 км + 15 км (Первый)

Наши: Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Алексей Червоткин.

Коньки

11.30 Мужчины. 5000 м (Matchtv.ru)

Наши: Руслан Захаров, Александр Румянцев, Сергей Трофимов.

Горные лыжи

6.00 Мужчины. Скоростной спуск (Matchtv.ru)

Двоеборье

6.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки.

Керлинг

4.05 Микст. Групповой турнир

США — Чехия

Великобритания — Китай (Матч Игра)

9.05 Микст. Групповой турнир

Норвегия — Швеция

Австралия — Швейцария

Италия — Китай

Канада — Чехия (Матч Игра)

15.05 Микст. Групповой турнир

Канада — Австралия

Италия — Швеция

Швейцария — США

Норвегия — Великобритания

Прыжки с трамплина

10.00 Женщины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки

Наши: Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Ирма Махиня, София Тихонова.

14.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Первая попытка (Матч Страна)

Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.

15.00 Мужчины. Нормальный трамплин. Вторая попытка (Матч Страна)

Сани

3.00 Женщины. Тренировочные заезды

Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.

9.06 Мужчины. Двойки. Тренировочные заезды

Наши: Андрей Богданов/Юрий Прохоров, Александр Денисьев/Владислав Антонов.

14.30 Мужчины. Третья попытка (Матч Игра)

Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.

16.15 Мужчины. Четвертая попытка (Матч Игра)

Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.

Сноуборд

4.30 Женщины. Слоупстайл. Финал 1 (Матч Арена)

Наши: нет.

4.57 Женщины. Слоупстайл. Финал 2 (Матч Арена)

5.23 Женщины. Слоупстайл. Финал 3 (Матч Арена)

7.30 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Матч Арена)

Наши: Влад Хадарин.

8.00 Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Матч Арена)

Фристайл

13.00 Женщины. Могул. Квалификация 2 (Матч Арена)

Наши: Никита Андреев, Никита Новицкий.

14.30 Женщины. Могул. Финал 1 (Matchtv.ru)

15.05 Женщины. Могул. Финал 2 (Matchtv.ru)

15.40 Женщины. Могул. Финал 3 (Matchtv.ru)

Хоккей

11.40 Женщины. Групповой турнир. Китай — Япония

16.10 Женщины. Групповой турнир. Швейцария — США (Матч Арена)

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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