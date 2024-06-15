14 российских нейтралов прошли фильтр МОК. Но за бортом уже трое теннисистов и все тхэквондисты

Обнародованы имена первых олимпийцев с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до ближайших летних Игр.

Международный олимпийский комитет опубликовал список из 14 россиян и 11 белорусов, допущенных до Игр в Париже в нейтральном статусе. По всей видимости, это не окончательная заявка, поскольку нынешняя публикация затрагивает только пять видов спорта — велошоссе, прыжки на батуте, тхэквондо, тяжелую атлетику и спортивную борьбу. И даже по этим спискам сразу возникли вопросы, не говоря уже о том, что пока ни слова не сказано о теннисе и дзюдо, где мы рассчитываем на солидное представительство, а также о гребле на байдарках и каноэ, где тоже завоеваны лицензии. При этом появилась печальная информация, что в полном составе до Парижа не допущены наши тхэквондисты. А сразу три наших теннисиста — Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова — отказались от Игр-2024 по состоянию здоровья.

Плохие новости для тхэквондо

Дня начала — о списках допущенных, а потом — о непонятках. Итак, на Игры-2024 точно поедут (если не откажутся сами):

Велошоссе

Россия: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов.

Белоруссия: Анна Терех.

Прыжки на батуте

Россия: Анжела Бладцева.

Белоруссия: Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская.

Тяжелая атлетика

Белоруссия: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов.

Вольная борьба

Россия: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.

Белоруссия: Егор Акулич, Владислав Козлов.

Греко-римская борьба

Россия: Магомед Муртазалиев.

Белоруссия: Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский.

Женская борьба

Россия: Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Белоруссия: Виолетта Ребикова, Кристина Сазыкина.

Тхэквондо

Ни один спортсмен не был объявлен допущенным.

Руководители российских федераций отреагировали на новости по-разному. «Все упомянутые спортсмен настроены ехать, — сообщил «СЭ» президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов. — Если не будет каких-то случайных обстоятельств в виде падений, переломов, то они выступят. Мы собираем их в дорогу. Если бы у нас было другое отношение, мы бы и не суетились. Вся переписка с МОК проходит через федерацию».

«Пока сложно комментировать. Во-первых, непонятно, что за критерии, по которым были допущены именно эти спортсмены. Буду связываться с международной федерацией, потом примем решение», — отметил в разговоре с «СЭ» глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, который до последнего уверял, что окончательного вердикта о выступлении наших борцов в Париже нет, так как МОК не предоставил финального списка требований для нейтралов.

«Никто из наших спортсменов, которые завоевали лицензии, до Олимпийских игр не допущен, — приводит РИА «Новости» слова главного тренера сборной России по тхэквондо Вадима Иванова. — Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже». Здесь надо напомнить, что у россиян в тхэквондо были четыре именные лицензии на Олимпиаду-2024. Квоты завоевали олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, призер Игр Татьяна Минина и призер ЧМ Полина Хан.

У всех упомянутых спортсменов в недавнем прошлом уже были проблемы с допуском на чемпионат мира из-за того, что они ранее выступали за ЦСКА. С международной федерацией этот вопрос удалось урегулировать, но не с комиссией МОК по допуску, которая, по всей видимости, готова отстранять россиян за малейшее несоответствие жестким правилам. Все лицензии в тхэквондо — именные, и заявить вместо лидеров наших сборных других спортсменов было невозможно.

Андрей Рублев. Фото AFP

Странности в борьбе и теннисе

По остальному списку также огромное количество вопросов. К примеру, возьмем велоспорт, где допущены Александр Власов, Татьяна Дронова и Алена Иванченко. С учетом наличия трех (одна мужская, две женские) олимпийских квот вроде все нормально, но возникает непонятка по четвертому гонщику в заявке — Глебу Сырице. Он не допущен или допущен в качестве запасного, поэтому отсутствует в списке? Или, может быть, его кандидатуру вообще пока не рассматривали и рассмотрят, только если Власов откажется от поездки в Париж?

То же самое относится к прыжкам на батуте, где на единственную олимпийскую квоту в качестве нейтральных атлетов претендовали россиянки Яна Лебедева и Анжела Бладцева. В списке МОК мы видим только Бладцеву, хотя в Федерации прыжков на батуте России хотели выбрать участницу Игр-2024 по спортивному принципу — на основании результатов на этапах Кубка мира в Швейцарии и Португалии в конце июня — начале июля. То есть кандидатуру Лебедевой отвергли, или ее пока проверяют, или вообще не рассматривали, ограничившись Бладцевой?

И самая большая головная боль — борьба. По итогам отбора у нас по пять неименных лицензий в женской и вольной борьбе и шесть квот — у греко-римлян. При этом сейчас допущены только пять вольников, четыре женщины и всего один «классик». Означает ли это, что шесть заявок отклонены? И если так, то можем ли мы заменить кандидатуры, которые «зарубила» комиссия, с учетом неименного характера заявок? Или МОК просто не успел перепроверить всех россиян и остальные борцы будут допущены во втором раунде? Ответа на эти вопросы пока, увы, нет.

Также тревожные новости пришли из стана теннисной сборной России. «Рублев, Хачанов, Самсонова не сыграют на Олимпиаде. Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — цитирует ТАСС главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Ранее Марина Марьенко, мать Андрея Рублева, заявила, что теннисист не поедет на Игры из-за проблем со здоровьем. «Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать в Олимпиаде. Но он не сказал почему. У него, конечно, было желание участвовать в этом турнире», — цитирует Марьенко Sport24.

Помимо Андрея Рублева и Карена Хачанова, среди россиян на Олимпиаду в Париже в мужском одиночном разряде отобрались Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Теоретически одного из снявшихся может заменить Павел Котов (он 51-й номер рейтинга, притом что отбираются 56 лучших). У женщин, помимо Людмилы Самсоновой, на Играх должны выступить Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. И здесь не должно возникнуть проблем с заменой Самсоновой на Анну Калинскую, пятую ракетку нашей страны. Другой вопрос, что массовый отказ игроков, которые еще совсем недавно рвались на Игры в Париж, несколько удивляет. Понятно, что возвращение с травяных кортов на грунтовые во многом ломает сезон, но впереди еще Уимблдон, где вся тройка отказников планирует выступить без всяких ссылок на здоровье.