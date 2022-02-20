Началась церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

20 февраля на Национальном стадионе Пекина началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Официальная часть началась в 15.00 по московскому времени.

Знаменосцем сборной России станет лыжник Александр Большунов, на Олимпиаде в Пекине он завоевал 5 медалей.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Первыми стали норвежцы (16-8-13), вторыми — немцы (12-10-5), третьими — китайцы (9-4-2). По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).