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Сегодня, 15:00

Началась церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Национальный стадион Пекина.
Фото Кадр трансляции Первого канала.

20 февраля на Национальном стадионе Пекина началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. Официальная часть началась в 15.00 по московскому времени.

Знаменосцем сборной России станет лыжник Александр Большунов, на Олимпиаде в Пекине он завоевал 5 медалей.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Первыми стали норвежцы (16-8-13), вторыми — немцы (12-10-5), третьими — китайцы (9-4-2). По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).

Олимпиада
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