Начался парад участников на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине-2022

20 февраля в Пекине проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. На Национальном стадионе Пекина начался торжественный парад участником Игр.

Российские спортсмены в Пекине-2022 выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC.

Знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия будет трехкратный олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).