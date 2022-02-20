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Сегодня, 15:08

Начался парад участников на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Парад участников на церемонии закрытия Олимпийских игр.
Фото Кадр трансляции Первого канала.

20 февраля в Пекине проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022. На Национальном стадионе Пекина начался торжественный парад участником Игр.

Российские спортсмены в Пекине-2022 выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и под аббревиатурой ROC.

Знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия будет трехкратный олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).

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