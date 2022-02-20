Мацуев ждет от сборной России больше золотых медалей на Олимпиаде 2026 года

Российский пианист Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги Олимпиады в Пекине.

«Количество медалей не может не радовать! Конечно, хотелось бы увидеть больше золотых. Их всегда мало, сколько бы не было. Даже по этим результатам могу сказать, что потенциал у нашей сборной есть. У нас есть шанс набрать медалей больше через 4 года. Мы видим, где мы можем добавить, претендовать на медали. Олимпиада была странной во всех отношениях. Была нервотрепка, которая не связана со спортом. Есть вещи, которые не должны быть в большом спорте. Я рад, что прозвучал Чайковский. Для меня из спортсменов больше всех запомнился Большунов. Он всегда был блистательным, но сейчас уже можно точно говорить, что это величайший спортсмен по количеству медалей и стабильности. Мы выступили очень удачно на этой Олимпиаде», — сказал Мацуев «СЭ».

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали и заняли девятое место.