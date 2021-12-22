Каспарайтис: «За золото Олимпиады нужно биться. Мы в свое время с Лехой Жамновым бились и выиграли»

Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис отреагировал на новость о возможном отказе НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду в Пекин (Китай).

«Олимпиаду можно выиграть и в 40 лет. Звание олимпийского чемпиона надо заслужить. Мы все болеем за Сашу Овечкина, за Женю Малкина, за всех других наших ребят. Мы хотим видеть их олимпийскими чемпионами. Помните, например, как Рэй Бурк шел к своему Кубку Стэнли? И он в итоге его выиграл. Нужно огромное желание всей команды и его самого.

За золото Олимпиады надо биться. Мы в свое время с Лехой Жамновым, нынешним главным тренером сборной России, бились и стали олимпийскими чемпионами. И мы выиграли это золото вместе со всеми нашими парнями, мы стали олимпийскими чемпионами. Конечно, сейчас я хочу увидеть зрелищный турнир, в котором будут принимать участие лучшие хоккеисты мира. В Корее был другой турнир. Тяжело смотреть, когда никого не знаешь.



Считаю, что в России вторая по силе лига. Я сейчас сочувствую Леше (Жамнову. — Прим. «СЭ») и всему его тренерскому штабу. Видимо, как главному тренеру ему придется готовить другую сборную на Олимпиаду. Вы же видите, что происходит. Мы с Лехой выиграли Олимпиаду в 1992 году, мы были серебряными призерами Игр, мы выигрывали бронзовые медали. Мы большие друзья, играли вместе за великий клуб «Динамо» Москва", — приводит «Чемпионат» слова Каспарайтиса.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Вчера, 21 декабря, сообщалось, что НХЛ в ближайшее время официально объявит о том, что не отпустит хоккеистов лиги на Игры из-за нестабильной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.