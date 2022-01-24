Мамиашвили: «Запрет Минспорта Украины нарушает все нормы спорта и бьет по самим атлетам»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.

«В данной ситуации требуется только решение лечащего врача. Никаких комментариев больше нет. До этого местные деятели ограничивались запретами посещать крупные турниры на территории России. Это еще как-то укладывалось в голове. Ребята как-то добирались за свои деньги. Но нынешний запрет от Министерства спорта перекрывает все. Он нарушает все нормы спорта и бьет в первую очередь по самим атлетам, ведь нарушаются их права», — цитирует Мамиашвили RT.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).