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Пекин-2022

Сегодня, 19:42

Великая — о запретах украинцам на Игры: «От подобных запретов страдают только спортсмены»

Великая прокомментировала рекомендации украинцам на Олимпиаду в Пекине
Виктория Кравченко

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказалась о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.

«К сожалению, от подобных запретов страдают только спортсмены. Поэтому требуется делать все, чтобы спорт по-настоящему оставался вне политики. С фехтовальщиками с Украины у нас всегда были очень теплые и профессиональные отношения. Неизменно присутствовало взаимоуважение. При необходимости старались друг другу помочь и друг друга поддержать. На Олимпийских играх в Токио они ничего не говорили о каких-либо запретах. Тогда весь мир сплотил коронавирус.

Могу прямо сказать: если бы я находилась на месте украинок и мне бы попытались диктовать, с кем можно стоять рядом, а с кем нет, я бы, наверное, не поддержала такую инициативу. Но это их жизнь, их судьба, их руководители и их страна. Они сами вольны решать, как им поступать», — цитирует Великую RT.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/952909-velikaya-rossiya-ukraina-olimpiada
Олимпиада
Софья Великая
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