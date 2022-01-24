Министр спорта Украины: «Украинцы на Олимпиаде не должны быть рядом, когда стоят россияне с флагом»

Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с россиянами и российским флагом на Олипиаде-2022

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что ведомство рекомендовало своим спортсменам избегать совместных снимков с российскими олимпийцами.

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, мы говорили о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе.

Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", — приводит слова чиновника «Суспільне Спорт».

Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.