«Абсолютная паранойя и шизофрения». Владимир Соловьев резко высказался о словах минспорта Украины

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» высказался о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр.

«Во-первых, это базовое нарушение Олимпийской хартии, в которой говорится, что «спорт вне политики». Такая политизированность начинает напоминать трагические страницы Олимпиады в Берлине. Тогда немецким спортсменам тоже не рекомендовали фотографироваться рядом с людьми другого цвета кожи. Лучше бы украинцы включили голову, когда дают такие советы. Посмотрите, как достойно себя ведут и Усик, и Ломаченко. У них столько болельщиков по всему миру, не только на Украине. Эти советы — абсолютная паранойя и шизофрения. Кубертен бы грустил. Не в этом была идея воссоздания Олимпийских игр. Они должны приносить мир, а не наоборот. Не надо портить ребятам праздник», — сказал Соловьев «СЭ».

Также Соловьев назвал чистейшей паранойей рекомендации украинских политиков.

«Чтобы понять суть последних заявлений украинских политиков, необходимо погрузиться в такое же погранично-психиатрическое состояние, как у них. Это точно не является нашей задачей. Это чистейшая паранойя. Пусть потребуют от Олимпийского комитета, чтобы медали им вручали отдельно от российских спортсменов, и отдельно фотографировали. А то не дай Бог окажутся рядом на одном пьедестале! Какой ужас!», — добавил Соловьев.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).