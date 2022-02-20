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Сегодня, 16:51

«Спасибо всем нашим спортсменам за победы и эмоции на Олимпиаде». Футбольная сборная России обратилась к олимпийцам

Футбольная сборная России поблагодарила российских спортсменов за выступление на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Футбольная сборная России в социальных сетях поблагодарила российских спортсменов за выступление на Олимпиаде в Пекине.

В Олимпийских играх приняли участие спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье — сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой (6-12-14).

По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми — россияне (32), третьими — немцы (27).

Олимпиада
Сборная России по футболу
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