«Спасибо всем нашим спортсменам за победы и эмоции на Олимпиаде». Футбольная сборная России обратилась к олимпийцам

Футбольная сборная России поблагодарила российских спортсменов за выступление на Олимпиаде в Пекине

Футбольная сборная России в социальных сетях поблагодарила российских спортсменов за выступление на Олимпиаде в Пекине.

В Олимпийских играх приняли участие спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье — сборная Китая (9-4-2), российская команда стала девятой (6-12-14).

По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), вторыми — россияне (32), третьими — немцы (27).