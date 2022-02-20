Завершилась церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине

20 февраля завершилась программа зимних Олимпийских игр-2022 в Китае. В этот же день прошла торжественная церемония закрытия Олимпиады в Пекине.

На Играх в Китае сборная ОКР заняла в общем зачете девятое место. В активе россиян 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Первыми стали норвежцы (16-8-13), вторыми — немцы (12-10-5), третьими — китайцы (9-4-2).

По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году с 6 по 22 февраля.