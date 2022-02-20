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Пекин-2022

Сегодня, 17:00

Бах призвал политических лидеров последовать примеру единения спортсменов на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обратился к спортсменам во время церемонии закрытия Игр в Пекине.

— Вы обнимали друг друга, даже если ваши страны разделены конфликтом. Вы преодолели эти распри, показывая, что в нашем олимпийском сообществе мы равны. Независимо от того, откуда мы или во что мы верим. Это важнее, чем силы, которые хотят нас разделить. Вы даете шанс на мир. Пусть политические лидеры вдохновляются вашим примером.

Зимняя Олимпиада прошла с 4 по 20 февраля. В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Олимпиада 2022: Национальный стадион &laquo;Птичье гнездо&raquo;&nbsp;&mdash; главная арена Игр. Олимпиада 2022: церемония закрытия Игр. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Томас Бах
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