Билялетдинов не считает, что Олимпийские игры-2022 под угрозой после отмены МЧМ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о проведении Олимпиады в Пекине после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса.

«Не думаю, что Олимпийские игры в Пекине под угрозой. Я думаю, что здесь просто организаторы молодежного чемпионата мира не слишком хорошо подготовились к проведению соревнований», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс главный тренер сборной России также высказался по поводу усиления мер предосторожности при проведении спортивных ссостязаний.

«В прошлом году была такая же ситуация: делали красную зону и никого не пускали. Все было нормально. Провели чемпионат мира. Здесь же вышло какое-то упущение. Не знаю, мне сложно сказать. Если ситуация такая неблагополучная, то, может быть, и надо усиливать меры предосторожности», — добавил Билялетдинов.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.