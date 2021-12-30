Семин считает, что вакцинация может спасти зимнюю Олимпиаду в Пекине

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможную отмену Олимпийских игр в Пекине после остановки молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Всем людям необходимо прививаться! Только таким образом этого всего можно избежать», — сказал Семин в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.