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Бутырская считает, что возможный перенос Олимпиады может сильно сказаться на результатах российских фигуристок

10:41
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможную отмену Олимпийских игр в Пекине после остановки молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Очень сложно сейчас переносить игры. Летнюю Олимпиаду в Токио перенесли заранее, за несколько месяцев до запланированного старта. А тут я даже не представляю, как с этим справляться. Например, в фигурном катании целый год готовились, а теперь заново что ли отбираться? Конечно, здоровье людей первом месте. Проводят же сейчас все равно другие спортивные мероприятия. Наверное, стоит просто в Пекине внимательнее обдумать ограничительные меры, максимально минимизировать контакты спортсменов», — сказала Бутырская «СЭ».

Также трехкратная чемпионка Европы предположила, как скажется перенос Олимпиады на российских фигуристках.

«У нас сейчас многие в очень хорошей форме. Перенос игр может сильно сказаться на итоговом результате. Все прошли тяжелейшую подготовку к запланированной дате, а что будет в следующем году — неизвестно. Придется заново начинать подготовку. Мне кажется, в фигурном катании эти игры должны быть нашими. У нас сейчас есть надежды еще и на пары, и на танцы, и на мальчишек. Будем надеяться, что у организаторов получится обойтись без переноса Олимпиады. Летние игры же провели без особых эксцессов», — добавила Бутырская.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Сергей Федоров все материалы автора
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