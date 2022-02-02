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Сегодня, 19:58

Екатерина Катникова: «На Олимпиаде мне все нравится»

Российской саночнице Катниковой все нравится на Олимпиаде в Пекине
Евгений Петров
Корреспондент

Российская саночница Екатерина Катникова поделилась впечатлениями от Китая и олимпийской атмосферы.

«Для меня это первые Олимпийские игры, и мне все очень нравится, — цитирует спортсменку сайт Олимпийского комитета России (ОКР). — Абсолютно другая атмосфера — на стандартных соревнованиях все не так.

Отличия от других турниров? Во-первых, условия проживания. Это Олимпийская деревня, где все сделано из натуральных материалов. Я в восторге! Плюс горы — могу из окна смотреть на солнце и при восходе, и при закате. Это очень красиво.

Это просто другая энергетика. Много людей из других стран, столовая открыта круглосуточно. Это замечательно, когда можешь в любой момент сходить и покушать, взять все, что ты хочешь (смеется)».

Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

 

Источник: https://olympic.ru/news/interview/ekaterina-katnikova-posle-noyabrskih-testov-olimpijskuyu-trassu-podkorrektirovali-chtoby-nam-nemnogo-pomoch/
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