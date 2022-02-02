Саночник Павличенко — о первой тренировке в Пекине: «У меня даже брюшной пресс заболел после заезда»

Российский саночник Семен Павличенко рассказал, как прошла тренировка перед стартом Олимпиады в Пекине (Китай).

2 февраля на трассе Пекина мужчины-саночники совершили два первых официальных тренировочных заезда.

«Трасса изменилась в лучшую сторону, но сейчас я выступал на санях, которые очень тяжело управляются, и допустил в первом заезде довольно серьезные ошибки. Можно сравнить их с «Жигулями», у которых сняли гидроусилитель руля и отправили в путь. У меня даже брюшной пресс заболел после заезда», — цитирует Павличенко ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.