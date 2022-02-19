Рабинер — о финале хоккейного турнира на Олимпиаде

В 1997 году я брал интервью у защитника хоккейного ЦСКА и сборной СССР 80-х годов Сергея Старикова, и он рассказывал, что его и прежние поколения советских хоккеистов с насмешкой называли финнов «дровосеками».

Как же изменилось время. Теперь это самый страшный для нас соперник, обыгравший Россию и в полуфинале Турина-2006, и в четвертьфинале Сочи-2014, и в полуфинале ЧМ-2007 в Москве, и в полуфинале ЧМ-2019.

Туда мы привезли настоящую дрим-тим и до того дня действительно играли шикарно, с лоском. Но Суоми без единого действующего энхаэловца не позволила ей забить ни одного гола, а у нее забил нескладный Анттила, которого в свое время выгнали из Новокузнецка. А в финале та команда без имен, но с системой грохнула еще и канадцев. И снова все решил Анттила...

Тренировал эту удивительную команду-чемпиона Юкка Ялонен, который выведет завтра финнов на финал Олимпиады. Когда-то он не был понят в СКА. И теперь снимает со своих парней напряжение, говоря, что, даже если проиграют, мир не обрушится и все будет идти своим чередом.

А наших на финал выведет штаб во главе с Алексеем Жамновым, в который входят Сергей Федоров и Сергей Гончар. В феврале 1998 года сборная России с ними троими в составе в последний на сегодня раз обыграла Финляндию в олимпийском плей-офф. В тот самый исторический день, когда Павел Буре в полуфинале Нагано забил пять, и в стране началась «буремания».

После стартовых 3:0 и хет-трика Русской Ракеты финны шоковым образом сравняли. Лед ускользал из-под наших коньков, но тут Жамнов реализовал большинство — 4:3. Финны сравняли снова, и тогда Федоров отдал Коваленко, и тот забросил пятую шайбу. После этого уже Суоми не отыгрались, а Буре добил их еще двумя шайбами.

Финляндия никогда не выигрывала Олимпиаду. Россия — действующий чемпион. Сколько же интриг и подтекстов. Хотя бы 17 игроков из КХЛ у финнов, причем лишь пять — из «Йокерита». Хотя бы тот, что наш сенсационный вратарь Иван Федотов — наполовину финн и родился в Финляндии. И теперь уже Суоми большинство рассматривает как фаворитов. Где они, те «дровосеки» из 80-х и ранее?..

А это вам расскажет Владимир Юрзинов, который в 90-е тренировал ТПС из Турку и перевернул там всю хоккейную культуру, став для страны кем-то гораздо большим, чем просто клубным хоккейным тренером. А по ходу дела обыграл и забил ей семь в полуфинале Олимпиады. Он знал, с чем этих ребят едят.

Центрфорвард Жамнов — один из любимых учеников Юрзинова. Рыжий! А такие в советских командах — это считалось на фарт.

Когда Саку Койву спрашивают о Юрзинове, у бывшего финского кэпа загораются глаза, и он готов рассказывать взахлеб. А еще до Юрзинова этот процесс начал Борис Майоров, который стал одним из хоккейных отцов для Теему Селянне. Человека, который наколотил рекордные (наряду с Могильным) 76 в регулярке НХЛ последних 30 лет за «Виннипег», в основном с передач... Жамнова.

В последние 16 лет, начиная с Турина, Финляндия заменила в нашем хит-параде самых неудобных и неприятных соперников Чехию, до того — Чехословакию. Но то было успехами финской системности и закрытой игры против нашего творчества. Все помнят слова-надежду Ильи Воробьева в 2019 году на то, что мы никогда не будем играть как Финляндия.

Однако ж играем.

В Пекине творчество нам взять было неоткуда, и мы будем бороться с финнами — финским оружием.

Сними заклятье Суоми хоть таким способом, сборная России!