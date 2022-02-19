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Сегодня, 16:15

«С русскими тяжело бороться». Что пишут в Финляндии о финале Олимпиады

Финские СМИ считают, что их хоккеистам будет тяжело с Россией в финалеОлимпиады
Надежда Тонконог
Корреспондент
Миро Аалтонен.
Фото Reuters
Iltalehti.
Iltalehti.
MTV.
Ilta Sanomat.
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20 февраля сборная России сыграет в финале Олимпиады с Финляндией. Начало в 07.10 по московскому времени. В России все ждут победы сборной, но что думают о предстоящей игре в Финляндии?

Iltalehti

Iltalehti.
Iltalehti.

«У Финляндии 52-процентные шансы на победу в мужском хоккейном олимпийском турнире в воскресенье. Олимпийское золото может стать для «Львов» первым в истории», — пишет финское издание.

Действительно, и букмекеры отдают небольшое предпочтение Суоми. Но что думают об этом Федотов, Гусев, Яковлев и остальные?

«Олимпийский финал по хоккею может стать праздником? У «Львов» есть все возможности написать новую историю в раннее воскресное утро».

Отсылка к истории — финны ни разу не брали золото Олимпийских игр.

«Удивительно, но российская команда также на этом турнире показала, что их тренер Алексей Жамнов может выстроить неплохую игру и от обороны».

Интересно, чему так удивляются финны, видимо, привыкли видеть от России атакующий хоккей.

«Психологическая игра началась»

Iltalehti.
Iltalehti.

«Финляндия и Россия встретятся в финале мужского олимпийского хоккейного турнира в воскресенье утром по финскому времени. В субботу перед встречей со СМИ «Львы» провели короткую, примерно 20-минутную тренировку на льду арены.

Атмосфера заметно отличалась от той, что была перед полуфиналом, когда Финляндия обыграла Словакию. Главный тренер «Львов» Юкка Ялонен заметил волнение в своей команде".

«Конечно, нам противостоит лучшая из возможных команд, потому что они, как и мы, прошли этот путь. Две лучшие команды противостоят друг другу. Россия — крепкая команда, с ней тяжело бороться, и у них есть мастеровитые игроки», — цитирует главного тренера финское издание Iltalehti.

MTV

MTV.
MTV.

«Будет ли у «Львов» преимущество в олимпийском финале? Юкка Ялонен: «Это хорошая ситуация для нас».

«Львы, которые вышли в финал Олимпийских игр в пятницу, начали свой полуфинал на девять часов раньше, чем их будущие соперники из Швеции или России. Преимущество в восстановлении может быть значительным».

«У нас больше времени на отдых и восстановление, и это хорошая ситуация для нас. Это не имеет решающего значения для исхода матча, но нам это только на пользу», — цитирует Ялонена MTV.

Ilta Sanomat

Ilta Sanomat.
Ilta Sanomat.

«Финляндия вышла в финал, где поборется за олимпийское золото — вот и новые национальные герои. По крайней мере, хотелось бы, чтобы «Львы» достойно смотрелись в финале, хотя в целом игра команды очень качественная», — пишет Теему Сувинен из Пекина.

Хоккеисты сборной Финляндии. Финляндия — команда без слабых мест. Это не страшилка, а объективная реальность

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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