«С русскими тяжело бороться». Что пишут в Финляндии о финале Олимпиады

Финские СМИ считают, что их хоккеистам будет тяжело с Россией в финалеОлимпиады

20 февраля сборная России сыграет в финале Олимпиады Финляндией . Начало в 07.10 по московскому времени. В России все ждут победы сборной, но что думают о предстоящей игре в Финляндии?

Iltalehti.

«У Финляндии 52-процентные шансы на победу в мужском хоккейном олимпийском турнире в воскресенье. Олимпийское золото может стать для «Львов» первым в истории», — пишет финское издание.

Действительно, и букмекеры отдают небольшое предпочтение Суоми. Но что думают об этом Федотов, Гусев, Яковлев и остальные?

«Олимпийский финал по хоккею может стать праздником? У «Львов» есть все возможности написать новую историю в раннее воскресное утро».

Отсылка к истории — финны ни разу не брали золото Олимпийских игр.

«Удивительно, но российская команда также на этом турнире показала, что их тренер Алексей Жамнов может выстроить неплохую игру и от обороны».

Интересно, чему так удивляются финны, видимо, привыкли видеть от России атакующий хоккей.

Iltalehti.

«Финляндия и Россия встретятся в финале мужского олимпийского хоккейного турнира в воскресенье утром по финскому времени. В субботу перед встречей со СМИ «Львы» провели короткую, примерно 20-минутную тренировку на льду арены.

Атмосфера заметно отличалась от той, что была перед полуфиналом, когда Финляндия обыграла Словакию. Главный тренер «Львов» Юкка Ялонен заметил волнение в своей команде".

«Конечно, нам противостоит лучшая из возможных команд, потому что они, как и мы, прошли этот путь. Две лучшие команды противостоят друг другу. Россия — крепкая команда, с ней тяжело бороться, и у них есть мастеровитые игроки», — цитирует главного тренера финское издание Iltalehti.

MTV

MTV.

«Будет ли у «Львов» преимущество в олимпийском финале? Юкка Ялонен: «Это хорошая ситуация для нас».

«Львы, которые вышли в финал Олимпийских игр в пятницу, начали свой полуфинал на девять часов раньше, чем их будущие соперники из Швеции или России. Преимущество в восстановлении может быть значительным».

«У нас больше времени на отдых и восстановление, и это хорошая ситуация для нас. Это не имеет решающего значения для исхода матча, но нам это только на пользу», — цитирует Ялонена MTV.

Ilta Sanomat.

«Финляндия вышла в финал, где поборется за олимпийское золото — вот и новые национальные герои. По крайней мере, хотелось бы, чтобы «Львы» достойно смотрелись в финале, хотя в целом игра команды очень качественная», — пишет Теему Сувинен из Пекина.