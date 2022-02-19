Но много голов ждать не стоит.

20 февраля сборная России проведет главный матч на Олимпийских играх в Пекине. В финале наша команда встретится со сборной Финляндии. Добавить эмоций яркой игре можно ставкой с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Где и когда смотреть финал Олимпийских игр

Матч Россия — Финляндия начнется в 07.10 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Первый канал.

Россия — Финляндия: статистика на Олимпиаде

Российская сборная на групповом этапе обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), после чего в захватывающем матче проиграла Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале наша команда переиграла датчан (3:1), а в полуфинале в серии буллитов оказалась сильнее шведов (2:1 Б), победный буллит реализовал Арсений Грицюк. Лучший бомбардир команды — нападающий Никита Гусев, набравший 5 (0+5) очков.

Финны в группе обыграли поочередно Латвию (3:2) и Словакию (4:1), а затем вытащили с 0:3 и выиграли принципиальный матч у шведов (4:3 ОТ). В четвертьфинале финны обыграли Швейцарию (5:1), а в полуфинале — Словакию (2:0). Лучший бомбардир сборной Суоми, а заодно и всего турнира — Сакари Маннинен, набравший 7 (4+3) очка. 7 (2+5) очков на счету Теему Хартикайнена.

Россия — Финляндия: кто фаворит?

Самые яркие игроки сборной Суоми — из КХЛ. Маннинен, Хартикайнен и Маркус Гранлунд играют в одной тройке в «Салавате Юлаеве», и их взаимопонимание бесспорно. Основной вратарь уфимцев Юха Метсола не приехал на Олимпиаду, но у финнов нет проблем с этой линией — Харри Сятери из «Сибири» вполне заслуживает приза самому ценному игроку турнира.

Сила финнов — в грамотной и сбалансированной игре, в плей-офф они пропустили всего одну шайбу в двух матчах.

Победу россиян в основное время букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает коэффициентом 2.75. Шансы финнов, по мнению букмекера, чуть выше — 2.35. Вероятность того, что основное время не выявит победителя, совсем невелика — 4.0.

Прогноз «СЭ»: как и в полуфинальных матчах, не стоит ждать результативной игры. Предлагаем тотал меньше 4 за 1.94 — вряд ли какая-то из команд забросит больше двух шайб. И дело не столько в слабом нападении, сколько в обученности команд оборонительным действиям.

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