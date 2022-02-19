«Не говорите мне о Буре, иначе будут сниться кошмары!» Лучший матч России с Финляндией в плей-офф Олимпиад

Вспоминаем полуфинал Нагано перед финалом Пекина.

Японский город Нагано навсегда вошел в историю мирового хоккея. Именно там в 1998 году прошли первые в истории Олимпийские игры с участием игроков из НХЛ. Тогда большинство североамериканских экспертов прогнозировали, что золотые медали разыграют между собой США и Канада, ведь двумя годами ранее они сошлись в финале Кубка мира. Однако олимпийский турнир был полон сюрпризов. Сборная России столкнулась с большим количеством проблем, но все равно проявила характер и добилась своего лучшего результата из всех пяти Олимпиад с участием НХЛ.

Большое количество отказников

В то время как большинство сборных собирали свои оптимальные или по крайней мере близкие к ним составы, у России все шло не очень гладко. После проблемной организации и конфликтов на Кубке мира в 1996-м количество желающих сотрудничать с ФХР заметно сократилось. Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Зубов, Вячеслав Козлов, Владимир Малахов отказались ехать в Японию, а из-за травм команде не смогли помочь Алексей Ковалев, Андрей Николишин, Виктор Козлов и Александр Карповцев.

Возник вопрос и с вратарской линией, ведь Николай Хабибулин, тогда единственный российский голкипер-стартер в клубе НХЛ, не стал разговаривать с главой ФХР Александром Стеблиным. Однако, несмотря на напряженную атмосферу и недопонимание, в сборной смогли собрать боеспособный коллектив, полностью состоявший из игроков НХЛ, за исключением третьего вратаря Олега Шевцова. Капитаном назначили Павла Буре, который, вероятно, еще не догадывался, что предстоящий турнир российские болельщики будут всегда связывать с его именем.

Состав сборной России

Вратари: Михаил Шталенков, Андрей Трефилов, Олег Шевцов.

Защитники: Дмитрий Миронов, Сергей Гончар, Алексей Житник, Дарюс Каспарайтис, Игорь Кравчук, Борис Миронов, Алексей Гусаров, Дмитрий Юшкевич.

Нападающие: Павел Буре, Алексей Яшин, Сергей Федоров, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Алексей Жамнов, Валерий Зелепукин, Валерий Каменский, Валерий Буре, Сергей Немчинов, Герман Титов, Сергей Кривокрасов.

Тренеры: Владимир Юрзинов, Петр Воробьев, Зинэтула Билялетдинов.

Интересно, что участие Павла было также под вопросом. В 1995-м защитник «Чикаго» Стив Смит травмировал нападающему колено, сломав ему целый сезон, а концовку следующего регулярного чемпионата форвард пропустил из-за больной спины. Проблемы со здоровьем стали преследовать Буре все чаще и чаще, и поэтому за несколько месяцев до Олимпиады он отвечал журналистам коротко и ясно: «Пока я думаю только о том, чтобы у меня ничего не болело». К счастью, Павел не просто поехал в Нагано, но и стал капитаном сборной.

Изначально на эту роль планировался Валерий Каменский, однако он честно признался Владимиру Юрзинову, что в Нагано хочет быть «просто игроком». «Сказал, что считаю Павла Буре более подходящим кандидатом. Он не только премьер в своем клубе, но и по натуре настоящий лидер. Убежден, что он способен повести ребят за собой. Я, безусловно, обязан помогать тренерам и высказывать свою точку зрения по тому или иному поводу», — говорил тогда Каменский.

Перед стартом турнира Павел озвучил фразу, которая стала по-своему легендарной и успокоила болельщиков, переживающих за атмосферу в коллективе. Журналисты спросили его о том, какие чувства он испытывает, впервые оказавшись в одной команде со своим братом Валерием. Павел ответил, что у него в команде не один, а сразу 22 брата. Для Буре это был первый турнир в составе сборной России — до этого он играл только в форме СССР на чемпионатах мира и Играх доброй воли.

Олимпиада-1998. 1/2 финала. Россия — Финляндия — 7:4. Павел Буре (слева). Фото Getty Images

Противостояние с Финляндией

Россияне успешно стартовали, разгромив в первой игре Казахстан (9:2), а затем последовали непростая победа над финнами (4:3) и упорная игра с чехами (2:1), победу в которой удалось одержать благодаря шайбам Алексея Жамнова и Валерия Буре. Заняв первое место в подгруппе, подопечные Юрзинова в четвертьфинале без особых проблем одолели белорусов (4:1) и готовились вновь сыграть с Финляндией, но уже на стадии полуфинала.

Матч в группе между этими командами получился драматичным. Россияне отыгрались со счета 1:3, поэтому неудивительно, что финны были максимально мотивированы на реванш и не испытывали кадрового дефицита для реализации этого плана. В их команде были Киммо Тиммонен, Эса Тикканен, Теему Селянне, Вилле Пелтонен, Йере Лехтонен, Яри Курри, Саку Койву и многие другие. Список более чем внушающий.

Символично, что в тот день (20 февраля) Юрзинову исполнилось 58 лет. Разумеется, перед игрой команда поздравила главного тренера, но основной подарок его ждал во время полуфинала. Сборная России выдала один из самых ярких матчей в своей истории и обыграла Финляндию снова. До счета 4:4 игра шла как на качелях, но в заключительные 15 минут третьего периода подопечные Юрзинова сумели включить дополнительные обороты и дожать соперника. Павел Буре стал главным героем того вечера, а его пять шайб до сих пор снятся финским болельщикам в страшных снах.

Это было потрясающее событие для российского хоккея, ведь на четырех последних чемпионатах мира сборная России не могла выиграть даже бронзу, а в рейтинге ИИХФ занимала скромное шестое место. Буре наряду с партнерами отдал все силы, чтобы улучшить текущее положение дел. В Нагано после полуфинала Павел признался: «Последний раз, когда я забил столько голов, мне было 12. Я забросил девять шайб в матче чемпионата Москвы». Но еще лучше сказал главный тренер сборной Финляндии Ханну Аравирта: «Не говорите мне больше о Буре, иначе мне будут сниться кошмары». С девятью голами Павел стал лучшим снайпером олимпийского турнира.