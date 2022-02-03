Сборная России угодила в скандал на ровном месте. Его легко можно было избежать

Обзор дня Алексея Шевченко.

Изменения

Перед вылетом в Пекин в мужской сборной России произошли кадровые изменения. Из главных — Станислав Галиев заменил в основном составе Кирилла Марченко. Трудно оценить, что же не так с Кириллом. Нам же ничего не говорили про то, как проходят тренировки и матчи. Может быть, все дело в том, что он из СКА? Разные версии. Но то, что динамовца вернули и будут использовать в связке с Вадимом Шипачевым, — хорошо. Правда, мы предполагали, что одноклубники изначально начнут действовать в одном звене, так как это вполне сыгранная связка, но тренерам, видимо, нужно было убедиться, что белое — это белое, а не черное.

Сенсация — по-прежнему нет в основном составе Андрея Кузьменко. То есть многочисленные голы в двусторонних играх никого не убедили. Позже откуда-то появилась информация, что у форварда СКА «проблемы при игре без шайбы». Это, конечно, смешно звучит. Качество важное, но для хоккеистов третьего или четвертого звеньев. А не для того, кто, получая шайбу, может поразить ворота соперника. Плюс не такие уж у него и большие проблемы. Насколько я помню, в СКА он неплохо действовал в отборе. Уверен, что все-таки Кузьменко сыграет в Пекине. Быстро разберутся, что там и как.

Выздоровел защитник Шакир Мухамадуллин из «Салавата Юлаева». Он включен в резерв, а Семен Чистяков покидает базу и отправляется на свободу. Говорят, что травма, но подтверждения этой информации пока нет. Впрочем, известно, что хоккеист «Авангарда» не проходил в основной состав.

Скандал

Легко можно было избежать шумихи из-за отдельного самолета для сборной России. Это явный просчет менеджеров команды, у которых один косяк за другим. Илья Ковальчук «со всеми на связи» и уже загубил дело Евгения Кузнецова, а также совершил с десяток проколов, которых в иной организации и не простили бы.

Конечно, правильно, что команда решила себя обезопасить. Правда, это все условно, ведь им придется приехать в аэропорт, а в Олимпийской деревне жить вместе со всеми и питаться в общей столовой. Но бывает и так, что после перелета здоровые участники Игр сдавали положительный тест. Только ведь про сложности с ковидом было известно давно, о жестких правилах предупреждали заблаговременно, а команда собралась в середине января, убив чемпионат КХЛ. За это время можно было бы спокойно договориться об отдельном рейсе, причем ровно с теми же аргументами. И все бы поняли. А сейчас выглядит так, будто богатые и избалованные хоккеисты ставят себя выше других участников Игр. А если бы занялись организацией полета раньше, то все бы говорили об отличной работе в ФХР. Да, хотят ехать на Олимпиаду. И сделали максимум, чтобы решить проблемы. Пример другим федерациям. Вместо этого испортили себе имидж в стране, среди остальных спортсменов. И конечно, такие скандалы ставят команду Алексея Жамнова в тяжелое положение. Теперь уже нельзя просто занять второе место. Никакие медали, кроме золотых, не примут. И кто в этом виноват?

«Омские крылья» пролетели мимо плей-офф

Новый клуб из Омска не попал в плей-офф в первом сезоне в ВХЛ. Плохо здесь только то, что уже скоро команда завершит сезон и до 30 апреля будет только тренироваться. Но назвать провалом выступление клуба рука не поднимается. Омичи изначально решили, что не будут жертвовать хоккеем ради достижения результата. То есть нет никакого смысла собирать ветеранов со всей страны, формировать клуб, который бы бился с остальными, а молодые бы при этом либо сидели в МХЛ, либо получали минимум игрового времени. Чистый фарм-клуб так и должен работать — заботиться о воспитании хоккеистов, а не штурмовать высоты в лиге. Конечно, перед хоккеистами стояли спортивные задачи, но для тренеров и менеджеров они были точно не на первом месте.

Гораздо важней, что Иван Мирошниченко провел в ВХЛ 31 матч, а вы помните, сколько ему лет? Показал себя Егор Сердюк, вернувшийся из-за океана. А форвард Дмитрий Соколов, хоть и не является молодым, продемонстрировал, что готов выступать и на более высоком уровне. На его счету 24 шайбы в 38 матчах. Надо бы найти место в КХЛ, такие снайперы нужны. Узнали мы и о том, что в системе «Авангарда» нет вратаря высокого уровня. Надо искать, взращивать, но в ближайшие годы клубу КХЛ придется искать иностранцев или покупать кого-то с нужным паспортом из другого клуба. Зато растет отличный защитник Тимофей Давыдов (2002 года рождения), на его счету 30 матчей в высшей лиге. Очень неплохо показал себя Никита Холодилин. Плюс отметил бы работу тренера Константина Курашова. Видно, что при нем хоккеисты прогрессировали. А уж обучить ветеранов не ошибаться не получится никому.