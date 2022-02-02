Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

Нападающему «Локомотива» Риду Буше вынесли приговор за океаном. Он остался на свободе, но официально стал судимым. За сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетней хоккеист получил один год условно при четырех годах испытательного срока. Напомним, что Буше признал себя виновным, то есть там не было никакой интриги. Что он там натворил в возрасте 17 лет, мы в очередной раз рассказывать не будем — надоело.

В России все ждали реакции от ярославского клуба. В принципе, статья такая, что находиться в серьезной организации, которая занимается публичной деятельностью, сложно. В клубе как-то работал канадский тренер, отсидевший за аварию на дороге, но Крейгу Мактавишу это не припоминали каждый раз. Все понимали — такое может произойти с каждым. У Буше все иначе. «Локомотив» постоянно переносил решение, оставлять ли хоккеиста в команде. Сначала они ждали суда, теперь захотели увидеть приговор, хотя совсем непонятно, что это изменит.

Проблема в том, что у Буше контракт и на следующий год. Разрыв с ним стоит денег, а платить просто так никто не хочет. Плюс он все-таки важный хоккеист для клуба перед плей-офф, потерять игрока первого звена — удар по перспективам выиграть кубок. Кажется, что ярославцы не хотят расставаться с Ридом. Это их решение, даже неважно, какая тут мотивация. В клубе прекрасно понимают, что в КХЛ спонсоры приходят по телефонному звонку, мнение журналистов можно не слушать, а болельщики вообще не считаются за людей. Так что, кажется, Буше останется. Но никто не знает, к каким последствиям это приведет.

Обмен

В Северной Америке некоторые российские игроки выступают, понимая, что уж лучше там, чем где-то в Высшей лиге или в слабых турнирах Европы. И пусть шансов пробиться в НХЛ практически нет, но пока существует хотя бы минимальный шанс, они стараются зацепиться. Нападающий Алексей Липанов был обменян из системы «Тампы» в систему «Далласа». Но все понимают, что ему будет непросто попасть даже в состав «Техаса», про главную команду в НХЛ уже и разговора не идет.

Алексею 22 года. После игры на юниорском чемпионате мира в 2017 году его заметили в Северной Америке. На турнире форвард не был главной звездой, но показал, что является вполне перспективным хоккеистом. Его выбрала «Тампа» в третьем раунде, а после этого Алексей совершил серьезную ошибку — отправился играть в юниорскую лигу за океан.

Впрочем, сейчас, когда прошли годы, легко осуждать. Решение Липанова можно было понять. Московское «Динамо», в чьей системе он находился, развалилось, игроку вообще ничего не обещали, в клубе все думали о том, найдется ли финансирование. Да тут еще наверняка и «Тампа» посоветовала для дальнейшего прогресса выступать именно в Северной Америке. В итоге главное достижение хоккеиста на следующий год было 10 матчей в АХЛ, в которых он не забросил ни одной шайбы. Мимо молодежного чемпионата мира его прокатили два раза, вроде бы еще какая-то болезнь была, последствия которой давали о себе знать.

Все пришло к тому, что про Липанова стали забывать. В прошлом сезоне Алексей вернулся в Россию, провел полный сезон в ВХЛ, выступая за «Динамо» из Красногорска, но никто ни разу не задумался о том, чтобы привлечь его к первой команде. После того как «Динамо» распустило команду Высшей лиги, никто в КХЛ Липановым не заинтересовался. И он снова уехал за океан. В этом сезоне Алексей провел один матч в АХЛ, все остальное время сидел в ECHL, но сыграл только восемь матчей. Вряд ли обмен в систему «Далласа» что-то изменит.

Решение

«Йокерит» будет выступать в КХЛ и в следующем сезоне, никаких изменений в жизни клуба не происходит. Генеральный менеджер клуба Яри Курри подтвердил это в очередной раз после того, как в одном из местных изданий заявили, что для финского клуба этот сезон будет последним в российской лиге.

Для КХЛ эта хорошая новость. Все-таки за финнов не приходилось краснеть за время выступления в турнире. Да, в плей-офф у них все плохо, но только по-спортивному принципу, а не потому, что все хоккеисты разбегаются по другим чемпионатам. Тут удивительно другое. Местная пресса (точнее, одно издание — Iltalehti) постоянно дергает клуб, не разбираясь в ситуации. Возможно, когда-нибудь финская команда действительно будет играть в родном чемпионате. Но это будет совсем другой «Йокерит». Для этого нужно, чтобы снова произошла смена собственника, команду (плюс еще и стадион) выкупили местные бизнесмены, но об этом не идет и речи.

Сейчас финны — клуб с российскими владельцами, финансируемый российским предприятием, и с чего бы им вообще задумываться о том, чтобы играть в местном турнире, а не в КХЛ? То есть нет ни малейшего повода даже предсказывать изменение статуса клуба, но в Хельсинки своя жизнь. Понятно раздражение журналистов издания. Они единственные, кто пишет про хоккей настолько серьезно. Чаще всего повторяют то, что мы тут говорили несколько раз про несправедливость российского хоккея. Но их слова в Финляндии воспринимаются чуть иначе, почти как откровение. Конечно, финны останутся в лиге. «Йокерит» и в этом чемпионате выступил прилично, у команды неплохие шансы в плей-офф. Правда, времени, чтобы подготовиться ко второму этапу, почти не будет, но это уже особенность сезона.