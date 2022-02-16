Американское чудо наоборот. Почему Канада и США провалились на Олимпиаде

Европейские сборные подтвердили доминирование на Играх без НХЛ. Только с высоким уровнем хоккея это совсем не связано.

Евротур без Чехии, но со Словакией

Россия — Швеция и Финляндия — Словакия — полуфинальные пары Олимпиады без НХЛ. В Китае воцарилось европейское доминирование. Канадцы и американцы сошли с турнира и остались вне сильнейшей четверки. «Кленовые листья» в самом нервном четвертьфинале отдали путевку шведам. США эпично пропустили вперед Словакию. Плей-офф продолжится без североамериканских супердержав.

Канадцы впервые за 16 лет не добрались до медалей Олимпиады. Четыре года назад, когда НХЛ проигнорировала слет в Пхенчхане, «Кленовые» довольствовались бронзой, уступив в полуфинале сенсационно разогнавшимся немцам. Они явно были способны на большее, но в сравнении с нынешним составом третье место — успех. Американцы в 2018-м вовсе вылетели в четвертьфинале от Чехии. Сейчас банда студентов из NCAA повторила результат четырехлетней давности.

Хоккеисты сборной Канады. Фото Getty Images

Невыход Канады и США в топ-4 поддается объяснению и в целом логичен. Никто не ждал от них чудес на турнире, где собраны их пятые-шестые составы. Основной поставщик хоккеистов в их сборные — НХЛ — продолжает сезон. Комплектовать команды пришлось по остаточному принципу из европейских лиг и низших чемпионатов Северной Америки. США пригласили на китайский экзамен студентов из NCAA. Первый же важный предмет, за который могли отчислить с Олимпиады, они завалили.

Первый номер драфта-2021 Оуэн Пауэр и его одногодок Мэйсон Мактавиш из «Анахайма» — большие таланты. Не сомневаюсь, что через пару лет они закрепятся в НХЛ и авторы The Athletic посвятят им десятки хвалебных статей. Олимпиада же показала, что на короткой дистанции против опытных соперников им не хватает самообладания, терпения, умения достать из себя максимум в ключевой момент. Сказывается кубковый опыт. Только за счет безумного таланта прожженных шведов расшнуровать не получилось.

Канада недосчиталась отверженных

В ключевой момент четвертьфинала у Канады не нашлось лидера, который повел бы команду за собой. Не речами на скамейке, а делом на льду. В командных видах нет болезненнее поражения, чем со счетом 0:1. Шведы забросили вторую шайбу в пустые ворота, но, кажется, и без нее удержали бы преимущество. Канада словно отклонилась от традиционного стиля — наглого, напористого и местами самоуверенного. Не бросалось в глаза, что «Кленовые» готовы биться до конца. Причем против них вышли шведы, которые сами пару дней назад показали мягкотелость, отдав матч в группе с 0:3 Финляндии. Коуч канадцев Клод Жюльен сказал, что они старались противостоять давлению, но «мы все-таки люди, а не машины». Хоккейный мир привык к другой — как раз-таки машиноподобной — Канаде.

Теперь уместно вспомнить, что забаненные по нехоккейным причинам в НХЛ Джейк Виртанен и Брендан Лайпсик, которых приютила КХЛ, не попали в окончательный состав. Причины — на поверхности. Hockey Canada поддержала позицию НХЛ и заблокировала хоккеистов даже при дефиците кадров. А как раз ярких форвардов, способных в одиночку решить эпизод, не хватило Канаде в четвертьфинале. Шведам же помогла ошибка Джека Макбейна из университетской лиги — после его «эффектного» паса в своей зоне Лукас Валльмарк забросил победную шайбу.

Хоккеисты сборной США. Фото Getty Images

Провал США дома никому не интересен

Американцы собрали «зеленых» парней из NCAA и усилились проверенными по КХЛ бойцами и представителями европейских лиг. Симбиоз опыта и молодости помог смести соперников на групповом этапе — три победы в трех матчах, в том числе над канадцами. Вдохновившиеся их игрой так же, как и защитник китайской сборной Денис Осипов, заявивший, что уровень NCAA выше КХЛ, ждали повторения «Чуда на льду» в Лэйк-Плэсиде-1980. Чудо состоялось, но роль неудачников досталась самим американцам. Команда бывшего тренера «Рейнджерс» Дэйва Куинна отдала словакам победу за 44 секунды до конца основного времени, а затем не забила ни одного буллита среднему по меркам КХЛ вратарю Патрику Рыбару. Через несколько лет, когда часть игроков сборной США зайдут в НХЛ, они с иронией будут вспоминать, как не попали в полуфинал «европейской» Олимпиады.

Не ждите истерии в североамериканских СМИ после вылета Канады и США. Не ждите борьбы за власть в местных федерациях хоккея, экстренных докладов правительству (Конгрессу) и угнетения хоккеистов и тренеров. Все понимают уровень и значимость пекинской Олимпиады. Без игроков НХЛ турнир потерял интерес зрителей за океаном. Журналисты не будут промывать кости игрокам, а лишь буднично напишут, что их сборные завершили выступление в Китае. А следом полетят тексты о том, как прекрасна НХЛ и какой потрясающий матч подарили «Питтсбург» и «Филадельфия».

Провал Канады и США объясняется подбором хоккеистов. У прямых конкурентов выбор был богаче, а некоторые готовы опустить на колени внутренний чемпионат ради интересов сборной. Канадцы и американцы лепили состав из того, что было. К примеру, нынешний ростер шведов тянет на второй-третий, если учесть игроков НХЛ. Пекинский состав «Кленовых» не попадет и в национальный топ-5.