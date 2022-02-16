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16 февраля, 23:30

Американское чудо наоборот. Почему Канада и США провалились на Олимпиаде

Сборные Канады и США не смогли выйти в полуфинал олимпийского хоккейного турнира в Пекине
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты сборной США.
Фото Getty Images
Европейские сборные подтвердили доминирование на Играх без НХЛ. Только с высоким уровнем хоккея это совсем не связано.

Евротур без Чехии, но со Словакией

Россия — Швеция и Финляндия — Словакия — полуфинальные пары Олимпиады без НХЛ. В Китае воцарилось европейское доминирование. Канадцы и американцы сошли с турнира и остались вне сильнейшей четверки. «Кленовые листья» в самом нервном четвертьфинале отдали путевку шведам. США эпично пропустили вперед Словакию. Плей-офф продолжится без североамериканских супердержав.

Канадцы впервые за 16 лет не добрались до медалей Олимпиады. Четыре года назад, когда НХЛ проигнорировала слет в Пхенчхане, «Кленовые» довольствовались бронзой, уступив в полуфинале сенсационно разогнавшимся немцам. Они явно были способны на большее, но в сравнении с нынешним составом третье место — успех. Американцы в 2018-м вовсе вылетели в четвертьфинале от Чехии. Сейчас банда студентов из NCAA повторила результат четырехлетней давности.

Хоккеисты сборной Канады. Фото Getty Images
Хоккеисты сборной Канады.
Фото Getty Images

Невыход Канады и США в топ-4 поддается объяснению и в целом логичен. Никто не ждал от них чудес на турнире, где собраны их пятые-шестые составы. Основной поставщик хоккеистов в их сборные — НХЛ — продолжает сезон. Комплектовать команды пришлось по остаточному принципу из европейских лиг и низших чемпионатов Северной Америки. США пригласили на китайский экзамен студентов из NCAA. Первый же важный предмет, за который могли отчислить с Олимпиады, они завалили.

Первый номер драфта-2021 Оуэн Пауэр и его одногодок Мэйсон Мактавиш из «Анахайма» — большие таланты. Не сомневаюсь, что через пару лет они закрепятся в НХЛ и авторы The Athletic посвятят им десятки хвалебных статей. Олимпиада же показала, что на короткой дистанции против опытных соперников им не хватает самообладания, терпения, умения достать из себя максимум в ключевой момент. Сказывается кубковый опыт. Только за счет безумного таланта прожженных шведов расшнуровать не получилось.

Швеция&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 2:0. Канадцы оказались китайской подделкой. Их битва с Россией сорвалась на флажке

Канада недосчиталась отверженных

В ключевой момент четвертьфинала у Канады не нашлось лидера, который повел бы команду за собой. Не речами на скамейке, а делом на льду. В командных видах нет болезненнее поражения, чем со счетом 0:1. Шведы забросили вторую шайбу в пустые ворота, но, кажется, и без нее удержали бы преимущество. Канада словно отклонилась от традиционного стиля — наглого, напористого и местами самоуверенного. Не бросалось в глаза, что «Кленовые» готовы биться до конца. Причем против них вышли шведы, которые сами пару дней назад показали мягкотелость, отдав матч в группе с 0:3 Финляндии. Коуч канадцев Клод Жюльен сказал, что они старались противостоять давлению, но «мы все-таки люди, а не машины». Хоккейный мир привык к другой — как раз-таки машиноподобной — Канаде.

Теперь уместно вспомнить, что забаненные по нехоккейным причинам в НХЛ Джейк Виртанен и Брендан Лайпсик, которых приютила КХЛ, не попали в окончательный состав. Причины — на поверхности. Hockey Canada поддержала позицию НХЛ и заблокировала хоккеистов даже при дефиците кадров. А как раз ярких форвардов, способных в одиночку решить эпизод, не хватило Канаде в четвертьфинале. Шведам же помогла ошибка Джека Макбейна из университетской лиги — после его «эффектного» паса в своей зоне Лукас Валльмарк забросил победную шайбу.

Хоккеисты сборной США. Фото Getty Images
Хоккеисты сборной США.
Фото Getty Images

Провал США дома никому не интересен

Американцы собрали «зеленых» парней из NCAA и усилились проверенными по КХЛ бойцами и представителями европейских лиг. Симбиоз опыта и молодости помог смести соперников на групповом этапе — три победы в трех матчах, в том числе над канадцами. Вдохновившиеся их игрой так же, как и защитник китайской сборной Денис Осипов, заявивший, что уровень NCAA выше КХЛ, ждали повторения «Чуда на льду» в Лэйк-Плэсиде-1980. Чудо состоялось, но роль неудачников досталась самим американцам. Команда бывшего тренера «Рейнджерс» Дэйва Куинна отдала словакам победу за 44 секунды до конца основного времени, а затем не забила ни одного буллита среднему по меркам КХЛ вратарю Патрику Рыбару. Через несколько лет, когда часть игроков сборной США зайдут в НХЛ, они с иронией будут вспоминать, как не попали в полуфинал «европейской» Олимпиады.

Не ждите истерии в североамериканских СМИ после вылета Канады и США. Не ждите борьбы за власть в местных федерациях хоккея, экстренных докладов правительству (Конгрессу) и угнетения хоккеистов и тренеров. Все понимают уровень и значимость пекинской Олимпиады. Без игроков НХЛ турнир потерял интерес зрителей за океаном. Журналисты не будут промывать кости игрокам, а лишь буднично напишут, что их сборные завершили выступление в Китае. А следом полетят тексты о том, как прекрасна НХЛ и какой потрясающий матч подарили «Питтсбург» и «Филадельфия».

Провал Канады и США объясняется подбором хоккеистов. У прямых конкурентов выбор был богаче, а некоторые готовы опустить на колени внутренний чемпионат ради интересов сборной. Канадцы и американцы лепили состав из того, что было. К примеру, нынешний ростер шведов тянет на второй-третий, если учесть игроков НХЛ. Пекинский состав «Кленовых» не попадет и в национальный топ-5.

Сами хоккеисты, безусловно, относились к Олимпиаде с полной серьезностью. Иного на таком уровне представить сложно. Они упустили возможность представить страну на Играх и заставить говорить о себе на родине. Ранний вылет Канады и США — маленькая победа европейского сообщества. Олимпиада без НХЛ потеряла часть аудитории, но в России, Финляндии и Швеции следят за Играми внимательнее, чем за океаном. Представьте, каким было бы разочарование, если бы золото и серебро поделили североамериканцы? Ценность внутренних чемпионатов могла девальвироваться. Европейцы отстояли звание лучших в хоккее за пределами Северной Америки. Только с высоким уровнем самой игры это совсем не связано.

Карл Клинберг. Матча Россия — Канада не будет. Нас ждут шведы, но они тоже не подарок

Хоккей
Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею
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