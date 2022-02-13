Женский хоккей ждет медленная смерть. При таких тенденциях она придет и в мужской

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Сборная России по хоккею проиграла первый раз в Пекине, но в матче, когда тренеры решились на эксперимент, ведь от результата не зависело ровным счетом ничего. Регламент турнира такой, что невозможно «выбрать» себе соперника в четвертьфинале. Все станет известно лишь после окончания первого раунда плей-офф. Вот все и расслабились.

Сначала о минусах. Непонятно, зачем решили оставить в воротах Ивана Федотова. Он хоть и совершил спасение турнира, поймав бросок Крейчи в упор, но в итоге пропустил шесть шайб, допуская ошибки. И если что-то случится с Иваном, то мы остаемся с голкиперами, у которых не было игровой практики очень долго. Куда-то делось наше знаменитое меньшинство. В первых двух матчах оно выглядело великолепным, а тут дрогнуло. Плюс новые проблемы с дисциплиной. И если Антон Слепышев напрашивается на удаление до конца игры, то Дмитрий Воронков бьет в голову соперника и получает большой штраф.

Но были и плюсы. Например, перевод Никиты Гусева от Вадима Шипачева сказался позитивно на питерском армейце, форвард начал солировать в тройке и сделал три голевые передачи. Мы не разваливаемся, когда проигрываем в две шайбы, а методично идем вперед. Плюс первые шайбы забросили Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. Это придаст им уверенности. Да, уступили, но показали, что умеем играть в хоккей. Просто в очередной раз выяснилось, что при такой игре у нас набрали не тех исполнителей. Но больше мы так действовать не будем. Философия этой команды другая, ее можно было увидеть во встречах против Дании и Швейцарии.

Отъезд

Из «Амура» ушел еще один хоккеист — защитник Никита Пивцакин перебрался в чемпионат Финляндии. Между тем, когда случился разрыв с дальневосточниками и подписанием нового контракта, прошло два дня. Честно говоря, показалось, что хоккеист ушел в длительный отпуск, чтобы нормально отдохнуть и начать поиски новой команды. Но Пивцакин поступил зрело и предпочел продолжить карьеру вместо домашнего уюта и небрежных тренировок в Омске.

Уже неоднократно писал, что в последнее время дела у Пивцакина пошли куда-то не туда. Чемпион мира среди молодежных команд был крепким хоккеистом КХЛ, который всегда выступал за довольно приличные клубы. Но в сезоне-2019/20 произошел срыв. Сначала его обменяли из Балашихи в Магнитогорск, а в следующее межсезонье он оказался никому не нужен. Не единого нормального предложения за все долгое лето. Никита даже подписал контракт с «Куньлунем», тренировался под руководством Алексея Ковалева. Это был тот сезон, когда китайцы начинали играть безработными российскими игроками, так как иностранцы не могли въехать в страну. Но Никита не провел за китайцев ни одного официального матча, не договорившись по условиям контракта. И снова пришлось уходить в тень, тренироваться и ждать шанс.

Хорошо, что появился «Спартак», но выступление в клубе никак не подняло акций игрока. Перед нынешним сезоном он получил лишь приглашение из «Амура» и согласился поехать в Хабаровск. Сейчас будет Финляндия. Уверен, что летом Никита снова попытается вернуться в родную лигу, но все будет зависеть от того, как он сыграет в Европе. По итогам выступлений за «Амур» вряд ли он мог рассчитывать на интерес со стороны более сильных клубов.

Россия — Швейцария. Фото AFP

Вылет

О женской сборной по хоккею мы бы все равно написали. Формально они входят в федерацию хоккея, так что в нашей компании. В Пекине россиянки не сумели пробиться в полуфинал, уступив швейцарской команде. Той, над которой они одержали единственную победу на предварительном этапе. Наша команда выступила на своем уровне. Если бы регламент женского турнира был другим, то, боюсь, результат был бы еще хуже. И на это есть несколько причин.

Конечно, можно ссылаться на проблемы со здоровьем. Совершенно непонятно, как девочки, отсидевшие карантин в Новогорске, умудрялись заболевать в стерильной Олимпийской деревне. Но не обманывайте себя. У нас была одна из самых слабых команд в истории российского женского хоккея. Ветераны ушли, их место никем не занято, мощных звезд страна не давала уже несколько лет. Да, есть Ольга Сосина, но она здорово играет в России, а внутренний турнир крайне низкого уровня.

Претензии и к тем, кто организовывал турнир в ЖХЛ. Это то, что ждет и мужчин при нынешних тенденциях. Регулярный чемпионат прервался 2 декабря ради сборных. Сначала студенческой (Универсиаду отменили), затем молодежной (чемпионат мира отменили), а там уже и олимпийской надо было собираться. Пустые тренировки без матчей привели к ожидаемому эффекту — наши девочки разучились играть. Но самое главное, что женский хоккей так никому в стране и не нужен. Хорошо, что он олимпийский вид. Только из-за этого выживают какие-то клубы. Но это не развитие в полном смысле слова, а медленная смерть. В ЖХЛ надо менять все, но, боюсь, никто этим заниматься не будет.