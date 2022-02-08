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Сегодня, 12:00

Клуб КХЛ обвинил лигу в том, что не попал в плей-офф. Но он виноват в этом сам

«Автомобилист» обвинил КХЛ в непопадании в плей-офф
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Арена «Автомобилиста».
Фото ХК «Автомобилист»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Приехали

Мужская сборная России по хоккею получила пополнение. В Пекин приехали Сергей Плотников и Артем Анисимов. Правда, в первом матче турнира они не сыграют. Накануне главный тренер Алексей Жамнов подчеркнул это специально. Нужно время прийти в себя, куда-нибудь втиснуть хоккеистов. Это правильное решение. Какой смысл было наигрывать определенные сочетания чтобы за сутки до игры все разрушить? Ладно если бы приезжали безусловные звезды, но это не так. Жамнов сказал, что команда уже определилась со стартовым составом, а его было можно увидеть во время тренировки.

Никита Гусев на&nbsp;тренировке сборной России. Надежда России на Олимпиаде — на суперсвязку, которую создали еще шесть лет назад. Но поставят ли их вместе?

Никита Гусев снова перешел к Вадиму Шипачеву, третий у них Михаил Григоренко. Во время подготовки у нашего штаба не было единства по поводу первого звена. Сперва к Вадиму Шипачеву ставили Станислава Галиева. Был вариант звена Гусев — Шипачев — Грицюк, причем капитан команды говорил, что это очень перспективная тройка, а Арсений очень умный хоккеист, который делает звено сильнее. Но в итоге выбрали совсем другое сочетание, а остальные три уже будут с оглядкой на ворота. Даже Галиев — Семенов — Грицюк уже не выглядит мощной связкой (сюда бы как раз пригодился Анисимов, но он пока не готов).

Если в один тренировочный день говорили об астрологах, то в понедельник обсуждали отъезд Андрея Кузьменко. Мы, может быть, и приняли бы доводы тренера по поводу травмы нападающего СКА, но удивляло то, что нет единства в показаниях. Первоначально сказали о «микротравме», через сутки она «превратилась» в «большое повреждение». Алексей Кудашов вообще вспомнил «огромное количество травм», но не назвал ни одной. Тем временем из Санкт-Петербурга сообщили, что Андрей примет участие в ближайшем матче, так как полностью здоров. Думаю, что обо всех недоразумениях мы забудем, когда начнется хоккей. Но наши тренеры исключили для себя вариант с поражением. Любая неудача заставит всех вспоминать о многочисленных «косяках», допущенных на стадии подготовки.

Заявление

«Автомобилист» вдруг выпустил большое-большое заявление по поводу досрочного окончания сезона. И очень странно, что оно получилось совершенно бессмысленным. Помните, героиня произведения Кэрролла Алиса говорила, что не понимает, как можно выпускать книги без диалогов и картинок? Руководство уральского клуба должно было помнить этот принцип, выпуская релизы. Читать тяжело даже подготовленному человеку.

Если продраться сквозь буквы и предложения, то можно уловить основную мысль. Она такая: лига нас подвела, мы хотели играть плей-ин, на кону 22 очка и несправедливо завершать сезон, когда у клуба были шансы попасть в плей-офф. Так-то все верно. Но когда речь заходит о команде из Екатеринбурга, то понимаешь, что проблемы возникли совсем не по вине КХЛ. То есть можно припоминать, что у «Автомобилиста» впереди было 11 матчей. Но эти фразы не для болельщиков, а для тех, кто дает деньги.

КХЛ приняла решение не&nbsp;доигрывать регулярный чемпионат. Искреннюю любовь к КХЛ уже не вернуть. Лига дискредитировала себя

То, что команда оказалась именно в таком положении после 45 матчей (10-е место в конференции и 42 очка), — проблема именно руководства, тренеров и игроков. Вы отработали сезон отвратительно, признайтесь в этом. Не было никакой гарантии, что в оставшихся встречах все бы изменилось. Все пошло не так сразу, как вы испугались досрочно прекращать контракт Билла Питерса, а он набрал слабых хоккеистов, не проанализировав их уровень. Кроме того, непонятно, чего это клуб высказался сейчас, когда решение уже принято. Бить в колокола нужно было сразу, как только заговорили о таких вариантах. Раньше боялись сказать? Или просто в клубе так долго писали такой длинный и ненужный текст?

Выступление

Председатель совета директоров Александр Крылов вновь выступил на тему реформирования турнира. Тезисы правильные, но совсем не новые. Ровно такие же слова несколько лет назад говорил Кирилл Фастовский из «Сибири». КХЛ (или другая организация, так как нынешняя структура полностью себя дискредитировала) перед стартом турнира должна ответить для себя на вопрос, мы коммерческая организация или государственная. Вопрос правильный и нужный. Боюсь, что пока все идет ко второму варианту.

Матч ЦСКА и&nbsp;московского &laquo;Динамо&raquo;. Убийство чемпионата КХЛ — вред российскому хоккею и сборной. Но на шаг вперед никто не думает

Можно сколько угодно говорить о том, что из хоккея решили сделать бизнес, но это все будет до первого этапа Евротура, до первого поражения национальной команды. Хорошо, до первого чемпионата мира, куда лига не отпустит некоторых игроков, так как в мае еще будет идти плей-офф. Сразу начнут жаловаться наши ветераны, от которых, будем честными, давно уже один вред. Определенные СМИ начнут апеллировать к тому, что престиж страны определяется именно на международных турнирах. Все пойдет прахом. Как вы скажете ФХР, что Евротур больше не повод отдыхать? А две недели сборов перед крупным турниром — излишняя мера? Выход один. Новую организацию должен курировать такой человек, который будет защищен от аппаратных интриг, при этом он должен понимать хоккей и разбираться в бизнесе. Таких сейчас нет. Александр Крылов прекрасно это знает. Но он хочет выглядеть новатором, чтобы его считали прогрессивным человеком. За все хорошее, против всего плохого. Но это всего лишь слова.

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9 Торпедо 47 21 26 49
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11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
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