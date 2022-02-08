Журналисты отдела хоккея — о стартующем в Пекине турнире.

Артур Хайруллин

У канадцев нет астрологов и местной лиги, которая забила бы на свое расписание и болельщиков ради сборной. Но есть две молодые суперзвезды Пауэр и Мактавиш, легендарный Эрик Стаал и несколько крутых парней из КХЛ вроде Уила, Найта и Паскуале. На прошлом чемпионате мира «Кленовые» уже показали, что в любом составе могут затащить, — что-то подсказывает, что и в Пекине канадцы будут в порядке.

Очень жду матч Россия — Канада и надеюсь, что он состоится в полуфинале. Вот только перевес в этой паре, к сожалению, не у нашей сборной. Во вратарской линии преимущество у канадцев, как и в атаке. От кого еще ждать креатива впереди у нас, кроме тройки Шипачева? Вы уверены, что заиграет сочетание Галиев — Семенов — Грицюк? А третья и четвертая тройки вообще чисто силовые.

09.02.2022 | Россия — Швейцария

Попадание в состав российской сборной защитника «Спартака» Александра Никишина стало для многих сюрпризом. Теперь он вообще наигрывается в первой паре, и не зря — слабых мест в его игре нет. И пока Никишин не уехал в «Каролину», давайте посмотрим за ним повнимательнее.

Лучшим бомбардиром пусть станет Энди Миле — для «Торпедо» сезон закончен, и в феврале американец сыграет последние официальные матчи на ближайшие полгода. Чем не мотивация? Тем более Китай в соперниках, а одноклубник Агостино — в партнерах.

Прогнозы хоккейного тунира на Олимпиаде в Пекине.

Михаил Зислис

Руководство сборной России поставило ее в ситуацию, когда только золотую медаль можно будет считать успехом. Но для того, чтобы защитить титул, для нашей команды должно совпасть очень много факторов. По качеству состава, уровню вратарей и мастерству тренерского штаба преимущества перед соперниками у россиян нет.

Самый ценный игрок турнира с большой долей вероятности должен представлять обладателя титула. Не жду высокой результативности в решающих матчах, поэтому обращу внимание на вратарей. Харри Сятери должен начать Олимпиаду в качестве первого номера. Все шансы для того, чтобы проявить себя, у голкипера «Сибири» будут.

Лучший бомбардир? Сначала сделал выбор в пользу Сакари Маннинена, но уверенности в том, что финны отступят от своей привычной модели и сыграют очень ярко в нападении, у меня нет. Тогда как североамериканские сборные часто действуют именно в атакующей манере. По крайней мере на групповом этапе. Китайская команда в качестве соперника — отличная возможность проявить себя нападению соперников. Канадцу Мактавишу всего 18 лет, но он уже весит 95 килограмм при росте 188 сантиметров, а на последнем драфте был выбран под третьим номером «Анахаймом». В текущем сезоне юный форвард успел забить в НХЛ, АХЛ, лиге Онтарио и набрал 5 (3+2) очков в двух матчах досрочно прерванного молодежного чемпионата мира. В потенциале он способен вырасти в большую звезду.

В сборную России буду верить до конца. Но нам же нужна сенсация? Мой вариант — канадцы останутся без медалей. В победу на турнире команд второго эшелона типа швейцарцев и немцев поверить сложно.

Прогнозы хоккейного тунира на Олимпиаде в Пекине.

Михаил Скрыль

Хочется, чтобы на Олимпиаде победил спорт, а не ковид. За первые дни Игр-2022 отстранили немало атлетов, которые долго готовились к стартам, но попались с положительными тестами. Из-за их непредсказуемости и суровости ковид-протоколов предполагать, кто в итоге выиграет мужской хоккейный турнир, крайне сложно. Равно как и без контрольных матчей. Например, российская команда ограничилась только двусторонками, а это — совсем другое.

Полагаться при прогнозе приходится на окончательные составы и опыт работы тренерского штаба со сборной. Второй критерий — основополагающий при выборе Финляндии в качестве победителя Олимпиады. Юкка Ялонен собрал сбалансированный состав, но куда важнее, что его схемы были эффективны на двух последних чемпионатах мира (золото в 2019-м и серебро в 2021-м). Наибольшие шансы помешать финнам увезти золото у России и Канады. Команда Алексея Жамнова — главный выгодоприобретатель отказа НХЛ от Олимпиады, но поставлю на финнов из-за лучшего баланса по линиям и обкатанной тактики на крупных турнирах.

У Ялонена неплохая вариативность в атаке. Решать у финнов будет не только супертройка из «Салавата Юлаева», но и связка из «Витязя» Аалтонен — Оямяки. По ходу регулярки все поняли, как эта сладкая парочка умеет кошмарить вратарей. Не думаю, что на Олимпиаде они уйдут в тень. Даже если Аалтонен начнет как второй центр, с его полезностью Миро вполне может наиграть на звание MVP. А лучшим бомбардиром станет Вадим Шипачев. Рядом с ним, скорее всего, сыграет давний партнер по СКА Никита Гусев, а их связка — кошмар для соперников. По части креатива россиянам больше и полагаться не на кого. Шипачев получит много большинства — проблем с очками возникнуть не должно.

Сомневаюсь, что китайская сборная, которая подсуетилась с паспортами и усилилась иностранцами, отлетит от каждого соперника с двузначным счетом. Скорее мы увидим пародию на результаты «Куньлуня» в КХЛ. Хозяева точно сыграют четыре матча — три в группе и один в плей-офф. Пропустить 21 шайбу за турнир, когда в твоем квартете Канада и США, — это еще комплимент хозяевам.

Из сборных, которые могут удивить, выделю Швейцарию. Не буду шокирован, если альпийцы доберутся до полуфинала. Среди игроков жду огня от Мэйсона Мактавиша. Форварду только 19 лет, но он успел зажечь на отмененном МЧМ и забить в трех лигах, где играл по ходу сезона: НХЛ (за «Анахайм»), АХЛ и ОХЛ. Фактурный парень с отличным катанием и техникой — у него есть все, чтобы проявить себя на Олимпиаде.

Прогнозы хоккейного тунира на Олимпиаде в Пекине.

Иван Богун

Финны еще никогда не приезжали на Олимпиаду в статусе главного фаворита и еще никогда не выигрывали олимпийское золото. И кажется, что именно в Пекине для команды Юкки Ялонена должны сойтись все звезды (привет астрологам).

У сборной Финляндии есть опытнейший тренер с проверенной временем системой, которая не один год приносит медали на международном уровне, уфимское трио Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен и подольская уберсвязка Оямяки — Аалтонен, один из лучших голкиперов европейского сезона Сятери и опытная, сбалансированная оборона. Чем не самая упакованная команда на турнире? Если оценивать исключительно по составу, то финны как минимум должны добираться до финала.

Практически сто процентов MVP турнира станет хоккеист из команды-победительницы. Поэтому здесь симпатии на стороне легенды «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена. Учитывая, что звание самого ценного игрока зачастую отдают не только за набранные очки, но и по совокупности заслуг по ходу карьеры, кто как не башкирский финн по всем законам жанра должен забрать его? Другого шанса выиграть Олимпиаду у одного из лучших легионеров в истории КХЛ уже не будет. А значит, для Теему Игры в Пекине должны стать турниром жизни.