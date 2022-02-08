Хоккеисты начинают новый поход за титулом, Елистратов выходит на коронную дистанцию

Главные события 9 февраля, пятого дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

После сверхнасыщенного вторника, подарившего российской сборной на Играх бронзовые медали Вика Уайлда в сноуборде, Александра Терентьева в лыжном спринте и Татьяны Ивановой в санном спорте, наша команда по-прежнему лидирует по общему количеству выигранных наград. Пока девиз россиян — ни одного дня без пьедесталов почета.

Среда подарит болельщикам возможность немного перевести дух — в этот день на олимпийских объектах китайской столицы разыграют всего шесть комплектов медалей. В пяти из этих видов программы будут выступать представители команды ОКР. Но главное внимание будет приковано не к горнолыжницам и сноубордисткам и даже не к саночникам и мастерам шорт-трека.

Играют настоящие мужчины

В среду в Пекине начинается одно из центральных событий всей Олимпиады в целом — мужской хоккейный турнир. И что самое примечательное, уже в матче открытия мы с вами увидим на льду действующих чемпионов из России. Именно команды группы В, в которой помимо россиян выступают Чехия, Швейцария и Дания, сыграют между собой в первый соревновательный день.

О составе российской команды, в котором насчитывается семь чемпионов Игр в Пхенчхане — капитан команды Вадим Шипачев, его коллеги-форварды Сергей Андронов, Никита Гусев и Михаил Григоренко, а также защитники Вячеслав Войнов, Никита Нестеров и Егор Яковлев, написано уже очень много. Как и о шансах на защиту титула, тренерском штабе во главе с Алексеем Жамновым и прочем.

Даже то, что хоккеисты сумели включить связи и выбить себе отдельный самолет для перелета в Пекин, стало одной из главных тем в российской прессе и даже комментариев со стороны других спортсменов. Но пример женской сборной, которая отправляет игроков на карантин целыми звеньями, говорит о том, что в нынешние времена никакие меры предосторожности не будут излишними.

Этим же объясняется и то, что у сборной сорвались оба товарищеских матча, которые планировалось провести в Пекине. Поэтому в боевом режиме мы впервые увидим команду уже на льду 18-тысячного Национального крытого стадиона в Пекине. Первые соперники — сборная Швейцарии.

Напомним, что по регламенту ни одна из 12 команд после группового раунда не выбывает из турнира. Три победителя групп и лучшая из команд, ставших вторыми, отправляются напрямую в четвертьфинал. Остальные восемь образуют пары первого раунда плей-офф. Задача россиян на этом этапе предельно понятна.

Между прочим, в среду на Олимпиаде стартует и еще один турнир в игровом виде спорта на льду, и тоже среди мужчин. Конечно, это соревнования по керлингу. Сборная России здесь не может похвастать такими успехами, как соотечественницы из женской команды, а прошлые Игры россияне и вовсе пропустили. Но на ЧМ-2021 команда скипа Сергея Глухова произвела фурор, став одной из лучших на групповом этапе. И лишь недостаток опыта помешал ей оказаться в призовой тройке.

Теперь ребятам нужно доказывать, что те результаты вовсе не были случайностью. И первый же соперник будет очень серьезным — сборная США со скипом Джоном Шустером. Нужно начинать с победы.

11.40 Хоккей. Мужчины. Предварительный этап. Группа В. Россия — Швейцария

15.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. США — Россия

Момент истины

«Сегодня ничего не получилось. Это очень обидно. У меня еще есть дистанция на 1500 метров, моя коронная. Буду настраиваться. Я пойду до конца», — сказал лидер сборной России по шорт-треку Семен Елистратов после неудач в эстафете и на дистанции 1000 метров. Спустя четыре дня для него настает момент подтвердить свои слова.

«Полуторка» — действительно счастливая для Елистратова дисциплина. Именно в ней он взял бронзу Олимпиады в Пхенчхане, на ней был чемпионом мира в 2015-м, а с ЧМ-2021 привез тоже бронзовую медаль. Именно на 1500 метров Елистратов побеждал на этапе Кубка мира и в нынешнем сезоне, причем именно в Пекине. Поэтому все мы будем надеяться, что и на этот раз Семен осчастливит и себя, и всех болельщиков российской сборной.

Он стартует в третьем из шести четвертьфиналов. В первом примет участие Денис Айрапетян, в шестом — Даниил Ейбог. Для продолжения борьбы нужно попадать в тройку лучших в своем забеге. Еще шестерых полуфиналистов доберут по времени.

Кроме медальных забегов в среду также пройдут квалификация на дистанции 1000 м и полуфиналы эстафет у женщин. В личном виде от России выступят Анна Вострикова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова. В эстафете нашим девушкам предстоит соревноваться с командами Кореи, США и Канады — в финал выходят первые две сборных.

После бронзы Ивановой болельщики хотели бы видеть продолжение «банкета» и на трассе для санного спорта. В среду там пройдут соревнования мужских двоек. В отличие от предыдущих стартов, дуэтам для состязаний отведены только один день и две попытки.

Всего в стартовом протоколе 17 команд, в том числе две российские пары участников. Это чемпионы мира и Европы 2020 года, а также призеры эстафеты еще на Играх в Сочи Александр Денисьев и Владислав Антонов, а также обладатели эстафетной же бронзы Евро-2022 Андрей Богданов и Юрий Прохоров. В общем зачете Кубка мира нынешнего сезона наши дуэты — восьмой и шестой соответственно. Желаем им удачи и на олимпийской трассе.

14.00 Шорт-трек. 1500 м. Мужчины. Четвертьфиналы

14.44 Шорт-трек. 1000 м. Женщины. Квалификация

15.20 Санный спорт. Двойки. Первая попытка

15.29 Шорт-трек. 1500 м. Мужчины. Полуфиналы

15.45 Шорт-трек. Эстафета, 3000 м. Женщины. Полуфиналы

16.20 Шорт-трек. 1500 м. Мужчины. Финал

16.35 Санный спорт. Двойки. Вторая попытка

Необычный кросс

Сразу в нескольких видах программы среды российским болельщикам можно переживать только за красоту спорта. Без наших спортсменов пройдут финал в мужском биг-эйре у фристайлистов, квалификации в сноубордическом хафпайпе и у парней, и у девушек.

Зато можно вдоволь поболеть за россиянок в борд-кроссе — одной из самых зрелищных и непредсказуемых дисциплин сноуборда. Нельзя сказать, что мы здесь фавориты. Но, например, Мария Васильцова и Кристина Пауль попадали на пьедесталы этапов Кубка мира. Компанию им составят Екатерина Локтева-Загорская и Александра Паршина.

Для начала участниц по итогам квалификационных заездов разобьют на восемь четверок, а потом начнется самое интересное — турнир на выбывание по системе плей-офф. В каждом заезде две спортсменки идут дальше по сетке, а две заканчивают борьбу.

Чуть раньше закончатся соревнования в слаломе у горнолыжниц. По традиции это самая популярная дисциплина в этом виде спорта — в стартовом протоколе 88 спортсменок, в том числе из таких экзотических стран, как Сан-Марино, Ливан, Турция, Иран, Перу, Ирландия, Чили, Малайзия и даже Таиланд с Мадагаскаром. Впрочем, успешно завершить две попытки удастся далеко не всем. А мы будем надеяться, что россиянкам Екатерине Ткаченко, Полине Мельниковой и Анастасии Горностаевой эта задача по плечу.

Еще один вид, где для сборной России в полной мере соблюдается главный олимпийский принцип, — лыжное двоеборье. Его представители в среду разыграют первый олимпийский комплект наград в индивидуальной гонке Гундерсена. Сначала двоеборцам предстоят прыжки с трамплина HS 106, а затем пасьют на 10 километров. В этом старте примут участие трое россиян — Самир Мастиев, Артем Галунин И Вячеслав Барков.

4.30 Сноуборд. Хафпайп. Женщины. Квалификация

5.15 Горные лыжи. Слалом. Женщины. Первая попытка

6.00 Сноуборд. Борд-кросс. Женщины. Квалификация

6.45 Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал

7.30 Сноуборд. Хафпайп. Мужчины. Квалификация

8.45 Горные лыжи. Слалом. Женщины. Вторая попытка

9.30 Сноуборд. Борд-кросс. Женщины. Плей-офф и финал

10.00 Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина HS 106. Квалификация

11.00 Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина HS 106

14.00 Лыжное двоеборье. Гонка преследования, 10 км